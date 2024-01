https://sputniknews.lat/20240107/protestan-en-francia-contra-los-juegos-olimpicos-de-invierno-de-2030-1147187665.html

Protestan en Francia contra los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030

Protestan en Francia contra los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030

Algunas manifestaciones se llevaron a cabo en Francia contra la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno que posiblemente acogerá el país en 2030... 07.01.2024, Sputnik Mundo

Las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 tuvieron lugar este 6 de enero en las localidades de Chamberí, Grenoble y en el departamento de los Altos Alpes.Los manifestantes denuncian que el evento deportivo causará un grave daño al medio ambiente y aumentarán los gastos y dispararán los precios de los inmuebles.De acuerdo con un reporte del portal France Info, en Chambéry, un centenar de personas se reunieron en un parque, no lejos de la sede del comité olímpico y deportivo departamental de Saboya, para manifestarse en contra del evento.Según el portal noticioso, los manifestantes son activistas de diversas asociaciones como Extinction Rebellion, Attac, Soulèvements de la Terre y ciudadanos de a pie, quienes habrían respondido a la convocatoria del colectivo No-JO.El programa incluyó una carrera de esquí y bobsleigh sobre asfalto, con "medallas" concedidas a los presidentes regionales Laurent Wauquiez (Auvernia Ródano-Alpes), Renaud Muselier (Provenza Alpes Costa Azul) y al presidente del Comité Nacional Francés de Deportes Olímpicos, David Lappartient, por su "autoritarismo", "deshonestidad" y "corrupción", respectivamente.En Grenoble, unas cuarenta personas se apostaron cerca de una rotonda de la carretera principal de acceso a las estaciones de esquí, con trajes deportivos alpinos de vivos colores para sensibilizar a los turistas, explicó France Info.En los Altos Alpes, un centenar de militantes, también ataviados con trajes de vivos colores, aprovecharon los atascos en la rotonda de una de las salidas de la autopista A51 para hablar con los automovilistas, según Stéphane Passeron, miembro del colectivo No JO.La candidatura de los Alpes franceses, presentada por las regiones PACA y Aura para los Juegos de Invierno de 2030, fue la única seleccionada por el COI el 29 de noviembre, antes de la decisión final de junio. Desde entonces, los representantes electos y las asociaciones señalan los riesgos ecológicos y económicos de este acontecimiento mundial. Algunos abogan por unos Juegos sostenibles que permitan desarrollar los transportes, en particular el ferroviario en los Alpes.

