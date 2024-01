https://sputniknews.lat/20240108/brasil-un-ano-despues-del-ataque-contra-la-democracia-1147218805.html

Brasil, un año después del ataque contra la democracia

El presidente Lula lideró un acto en recordatorio del asalto de cientos de personas a los tres poderes del Estado, en Brasilia. En otro orden, la crisis de seguridad en Ecuador suma una nueva página tras la fuga de prisión de un peligroso líder criminal.

Luiz Inácio Lula Da Silva llamó a la población brasileña a "recordar", al cumplirse un año del asalto en la capital Brasilia.El 8 de enero de 2023 —cuando el mandatario tenía apenas siete días en el poder tras vencer previamente a su rival en las urnas, Jair Bolsonaro— cientos de seguidores del expresidente vandalizaron la sede de los tres poderes del Estado en la capital.El entrevistado repasó la actualidad de las investigaciones estatales sobre aquel incidente. "Hay decenas de financistas cuyos nombres deberían revelarse en los próximos días. (...) Muchos de estos se consideran intocables, dado que rara vez los afecta la Justicia nacional".Lula lideró un acto en el Congreso junto a los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y de la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso.Del evento no participaron los gobernadores aliados a Bolsonaro: Tarcisio de Freitas (de San Pablo), Claudio Castro (ex de Río de Janeiro), Romeu Zema (de Minas Gerais) e Ibaneis Rocha (del Distrito Federal).A un año de los disturbios, los castigos sobre uniformados vinculados al bolsonarismo fueron puntuales. De momento, los encarcelados más relevantes son el teniente coronel Mauro Cid y el exministro de Justicia, Anderson Torres."La relación de Lula con las FFAA nunca ha sido pacífica, sino tensa, desde la aparición del hoy presidente en la escena política, como líder sindical en la década de 1970. Aunque se debe señalar que parte de los altos mandos militares son legalistas y respetan al hoy jefe de Estado", apuntó Raimundo.Según el experto entrevistado, "Lula no busca ganarse a toda la clase militar, sino convencer a un buen número de que solo en el orden democrático se puede sustentar la construcción de un país con más igualdad y crecimiento".En otro orden, en Ecuador la crisis carcelaria se agrava luego de la fuga de Adolfo Macías, "alias Fito", líder de la banda criminal Los Choneros y considerado el delincuente más peligroso del país.El hecho provocó varios amotinamientos e incidentes en varias cárceles a lo largo del territorio, como también protestas en carreteras.Conversamos con el analista Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Ecuador.Además, abordamos la prohibición de porte de armas en Colombia para 2024 y cómo impacta esta medida en el país.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

