Macri es sobreseído en causa de la llamada 'Mesa Judicial'

BUENOS AIRES (Sputnik) — El expresidente argentino, Mauricio Macri (2015-2019) fue sobreseído en la causa conocida como la 'Mesa Judicial', que investigaba si... 08.01.2024, Sputnik Mundo

El fallo emitido por la jueza María Eugenia Capuchetti fue firmado semanas atrás, pero recién trascendió este 8 de enero, destacó el portal de noticias El Destape, entre otros medios. También fueron sobreseídos el ministro de Justicia del Gobierno de Macri, Germán Garavano, y el asesor judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo en Uruguay desde hace más de dos años, entre otros funcionarios. Según el fallo, los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados no hicieron la denuncia en su momento, pese a que estaban obligados a hacerla en su calidad de funcionarios públicos, consignó el medio Infobae. Además, al declarar afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían modificado sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían. Así, añade el medio, Capuchetti entendió que nunca existió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis.

