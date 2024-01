https://sputniknews.lat/20240109/la-hospitalizacion-del-secretario-de-defensa-de-eeuu-habria-sido-ocultada-mas-tiempo-1147223664.html

La hospitalización del secretario de Defensa de EEUU habría sido ocultada más tiempo

La hospitalización del secretario de Defensa de EEUU habría sido ocultada más tiempo

09.01.2024

Medios como AP, Reuters y The Guardian reportan —citando a funcionarios del Pentágono— que el general Austin ingresó por primera vez al hospital el 22 de diciembre para un procedimiento médico. Sin embargo, tuvo que volver el 1 de enero, pero esa vez a la unidad de cuidados intensivos, según los reportes. El propio Departamento de Defensa ya admitió que Lloyd Austin fue hospitalizado desde los primeros días de enero, e incluso el funcionario dijo que asume "toda la responsabilidad" de sus decisiones. Biden vive un nuevo enfrentamiento con miembros del Partido Republicano, entre ellos Donald Trump, por la supuesta falta de transparencia del jefe del Pentágono, quien no avisó a tiempo que estaba hospitalizado, ni siquiera a la Casa Blanca. Por ello, los opositores de la Administración Biden piden represalias contra el general. Trump ya pidió su dimisión. Según informó el Pentágono, el secretario de Defensa fue ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por complicaciones derivadas de una reciente intervención médica electiva y se mantiene actualmente en recuperación.Aún no se saben los motivos por los que Austin decidió no informar a tiempo a Biden sobre su hospitalización, pero el presidente ya decidió respaldarlo. Según declaró el 8 de enero un funcionario de la Casa Blanca a Reuters, el mandatario estadounidense no está considerando la posibilidad de despedir al secretario. Por su parte, el 6 de enero, Austin publicó un comunicado en el que se dice muy contento de haberse recuperado y que espera volver pronto al Pentágono. También reconoce que pudo haber hecho un mejor trabajo a la hora de informar sobre su hospitalización y que asume la responsabilidad."Comprendo la preocupación de los medios de comunicación por la transparencia y reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo asegurándome de que el público estuviera debidamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor", declaró.

