Milei vs. el Congreso: "Es muy difícil para el peronismo acompañar las reformas"

Milei vs. el Congreso: "Es muy difícil para el peronismo acompañar las reformas"

Comienza en Argentina el tratamiento legislativo de la 'ley ómnibus' de Milei, donde se encuentra en clara desventaja numérica y deberá negociar para pasar sus... 09.01.2024

Milei vs. el Congreso: "Es muy difícil para el peronismo acompañar las reformas" Milei vs. el Congreso: "Es muy difícil para el peronismo acompañar las reformas"

La Cámara baja comienza, en sus respectivas comisiones, el tratamiento de la ambiciosa ley que desea pasar Javier Milei, a tan solo un mes de asumir funciones. Allí, el oficialismo se encuentra en una gran desventaja, porque solo cuenta con 38 diputados propios. Dependerá de otros espacios el futuro tanto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como de la ley ómnibus."Esto es un intento de reforma constitucional encubierta, cuyo objetivo es el cambio estructural de nuestra economía y de nuestra sociedad, en función de un grupo muy pequeño de ganadores”, apuntó.Por otra parte, Toniolli sostuvo que, de tener éxito, "este plan económico puede estabilizar al país, pero sembrando la paz de los cementerios" y anticipó que Javier Milei busca "una recesión con inflación alta para que se licúen los salarios y eso se lleve puesto el famoso "costo argentino".Noboa declara estado de excepción en Ecuador por fuga narcoEl recién asumido presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción luego de que se fugara de la cárcel el peligroso narcotraficante Adolfo Fito Macías. Desde sus redes sociales, explicó que la medida fue tomada "para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar"."La ausencia de contundencia del presidente es preocupante. No hubo un pedido para destituir a la cadena de responsabilidades en relación a la fuga. Por otro lado, los estados de excepción tienen sentido como parte de una estrategia, pero si son solo un impulso no les veo mayor norte", dijo Oswaldo Moreno, analista político ecuatoriano."Estamos viendo una crisis de seguridad sin precedentes. Se impuso la industria del secuestro, donde se llevan desde un taxista hasta un empresario y si no pagan el rescate en 48 horas, dan de baja a la víctima", señaló..

