¿Negociar o no? Los primeros obstáculos obligan a Milei a repensar su estrategia

Los reveses judiciales sufridos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y las reticencias de algunos legisladores en el Congreso amenazan con representar los primeros frenos a los embates del Gobierno de Javier Milei, que inició su gestión con una política de shock en múltiples sectores de la economía argentina.El ejecutivo nacional no solo debió lamentar que la Justicia dictara dos cautelares contra las reformas laborales propuestas en el DNU; también comienza a tener que lidiar con el hecho de que la falta de negociación dejó al oficialismo sin poder aprobar un dictamen que diera inicio al tratamiento de cambios electorales propuestos en el Senado.Asimismo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, debió aceptar los reclamos de cinco gobernadores de la Patagonia para modificar artículos de la llamada ley ómnibus, relativos a la actividad pesquera. Las presunta diferencias entre la negativa de Milei a negociar y la apertura de Francos llevaron a que medios argentinos consignaran el rumor de una supuesta renuncia del ministro, finalmente descartada por el vocero presidencial, Miguel Adorni."En el Gobierno parecen haber dos sectores: uno que va al todo o nada, representado por Milei, y otro, representado por Francos, con una impronta mucho más dialoguista y tratando de construir un consenso", dijo a Sputnik Fiore.El analista señaló que la postura de Francos es comprensible porque "sabe que sin consenso es difícil" que las propuestas de Milei avancen en el Congreso, luego de un principio en el que "parecía que el Gobierno se llevaba todo puesto".Para Fiore, ese contexto le exigirá a la Administración de Milei una "muñeca política" que le permita negociar con sectores de la oposición y gobernadores del país. "Ya no sirve decir: 'esto se hace así porque yo quiero y punto'".En efecto, el analista señaló que el mandatario arrancó su gestión con la idea de "transformar la sociedad de raíz", con cambios estructurales que, además, respondan directamente a los reclamos de los "dueños" de las grandes empresas. Sin embargo, ni siquiera el triunfo electoral de noviembre le da, según el experto, el respaldo suficiente para aplicar esos cambios dentro del marco democrático. "Que haya ganado con un 56% en el balotaje no le da una carta blanca para hacer lo que quiera y mucho menos hacerlo en un solo día y por decreto".Fiore observó además que, en el intento de "mostrar cierta autoridad", el presidente Milei toma decisiones que parecen difíciles de explicar desde el análisis político. Entre ellas, mencionó, figura apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia que, además de acometer múltiples reformas, comienza a regir incluso antes de ser estudiado por el Congreso, perdiendo el apoyo de congresistas "proclives a apoyarlo pero preocupados por la forma en que se hizo". Lo mismo sucede con exabruptos como cuando el mandatario "trató a los legisladores de coimeros".Para el experto, en este contexto se vuelve clave el rol de la oposición, que según Fiore puede dividirse en dos grandes bloques: "La verdadera oposición, integrada por Unión por la Patria, los sectores peronistas en general y la izquierda; y otra dialoguista y no tan opositora, donde está la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO [partido de Mauricio Macri]". Estos últimos son los que, según Fiore, están "más preocupados por la forma que con el fondo", y por tanto podrían respaldar las propuestas del presidente argentino si fueran enviadas al Congreso de forma más ordenada y abierta a negociaciones.En otro plano están los movimientos sociales y la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a un paro general para el 24 de enero. Fiore destacó la importancia de que la central sindical mayoritaria en el país pueda ser "tiempista" y saber en qué momento movilizarse para tener mayor impacto a la hora de frenar las reformas laborales del Gobierno.En ese sentido, remarcó que "tanto la CGT como el peronismo están esperando a jugar con el ánimo social: cuando el poder adquisitivo tenga una merma y se profundice el ajuste, y salario se termine de licuar, es probable que la conflictividad social sea más alta".

