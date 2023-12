https://sputniknews.lat/20231227/milei-dispuesto-a-convocar-un-plebiscito-si-el-congreso-rechaza-su-terapia-de-choque-1146930909.html

Milei, dispuesto a convocar un plebiscito si el Congreso rechaza su terapia de choque

Milei, dispuesto a convocar un plebiscito si el Congreso rechaza su terapia de choque

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Argentina, Javier Milei, se declaró dispuesto a convocar un plebiscito si el Congreso Nacional rechaza el llamado decreto de... 27.12.2023, Sputnik Mundo

"Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente", afirmó Milei en una entrevista con el canal de televisión La Nación +. "No pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa", reprochó el mandatario. El presidente acusó a los legisladores de corrupción, sin dar detalles. De acuerdo con las leyes en vigor, recuerda el diario La Nación, una consulta popular convocada por el Ejecutivo no es vinculante. Si la ciudadanía avalara la iniciativa de Milei en un plebiscito, el Congreso se vería obligado simplemente a reconsiderar el DNU.El 20 de diciembre, el líder argentino anunció que al menos 30 puntos de modificación del marco legal argentino para desregular empresas del Estado y otras medidas conforman el DNU.Entre las normativas que serán derogadas se incluye la ley de alquileres, de tierras, de góndolas, estableciéndose además el regreso a las políticas de cielo abierto que habían sido implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), así como también la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.Según el Sistema Legislativo argentino, el decreto entra en vigor pocos días después de su firma, pero debe ser revisado paralelamente por el Parlamento, que podría vetarlo. Si esto ocurre, sería la primera vez que diputados y senadores rechazan un DNU. Mientras el Parlamento examina el decreto, este ya está en vigor.A partir del 26 de diciembre, el Congreso y la Cámara de Diputados, por orden del presidente, empiezan a trabajar para estudiar sus reformas.

