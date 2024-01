https://sputniknews.lat/20240105/los-sindicatos-argentinos-en-pie-de-guerra-ante-el-gobierno-de-milei-1147133717.html

Los sindicatos argentinos, en 'pie de guerra' ante el Gobierno de Milei

A menos de un mes de su asunción, el presidente, Javier Milei, ya encontró una férrea oposición a una de sus primeras medidas: la reacción sindical frente a las modificaciones de la legislación laboral propuestas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) —en el marco de la estampida inflacionaria— que no se hizo esperar y que augura un áspero vínculo para el resto del mandato.El primer revés llegó desde la Justicia. La Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a la presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la implementación del capítulo laboral del DNU presidencial, que entró en vigencia el 28 de diciembre tras su publicación oficial la semana previa.Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno apelaría el fallo, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, celebró la resolución judicial a través de sus redes sociales.Pese a la victoria parcial en los tribunales, desde las centrales obreras confirmaron que mantendrían el paro general convocado para el 24 de enero, en virtud del fuerte aumento en los precios registrado tras la devaluación del 50% del valor de la moneda. Pese a que todas las consultoras privadas estimaron que la inflación de diciembre se ubicará en el 30%, hasta ahora no fueron anunciadas medidas compensatorias para los asalariados.Del 'palacio' a la calle"El decreto no tiene ni necesidad ni urgencia. Es un avance déspota y autoritario que avasalla garantías consagradas en la Constitución. Están intentando concentrar la suma del poder público en un presidente que busca ser rey, y el pueblo no lo va a permitir", dijo a Sputnik Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA).Según el dirigente, la resistencia gremial debe ser acompañada por el Congreso, que puede rechazar el resto del contenido del DNU —que propone más de 360 iniciativas y derogaciones— al igual que la ley ómnibus, el paquete legislativo que contiene más de 600 artículos. "Ahora los diputados son los que tienen que poner freno para rechazar todos estos intentos de avanzar sobre el trabajo", apuntó el sindicalista.En diálogo con Sputnik, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, destacó: "Nosotros tenemos un plan de acción: lo primero fue frenar el decreto, y lo que decidió la Justicia es un paso importante. Ahora queremos fortalecer la unidad en la calle, pero también en el vínculo con los diputados opositores, para que frenen estas medidas en el Congreso".Acusación de "doble vara"Consultado por los motivos puntuales que llevan al primer paro y movilización contra la nueva Administración, Godoy explicó que "el Gobierno está promoviendo una política hiperinflacionaria: el poder adquisitivo de los más pobres está cayendo en picada, y todo es gracias a las medidas que anunciaron sin pensar en los que están más abajo".Sasia se mostró más moderado en su diagnóstico de la situación. "Es una situación muy complicada y que nadie esperaba: una devaluación de más del 50% es algo que no se veía desde hacía muchísimos años. Los aumentos en los precios son muy preocupantes para los trabajadores, que vienen perdiendo contra la inflación, y eso nos lleva a protestar", explicó."No recuerdo ningún Gobierno que haya llevado a cabo este tipo de medidas apenas asumió. Uno escucha a los funcionarios y entiende que la inflación no va a ser menor del 80% entre diciembre y febrero, por lo que los trabajadores tenemos que estar en pie de alerta", afirmó el sindicalista.Ante tan rápida respuesta del movimiento obrero organizado, el oficialismo retruca con una acusación formulada en tono de pregunta: ¿por qué ahora el gremialismo reacciona tan rápidamente si durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) —que entregó una inflación del 160% interanual— "permanecieron callados"?Frente a tal contragolpe, Sasia reconoció que "debimos haber hecho más movilizaciones durante el Gobierno anterior, pero hay que ser claros: el presidente Fernández nunca avanzó con políticas destinadas a quitarles derechos a los trabajadores. Si bien durante el año pasado muchos trabajadores perdieron poder adquisitivo, la mayoría de las negociaciones paritarias siguieron a la inflación".

