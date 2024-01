https://sputniknews.lat/20240103/milei-registra-una-imagen-negativa-de-55-a-menos-de-un-mes-de-asumir-la-presidencia-de-argentina-1147083618.html

Milei registra una imagen negativa de 55% a menos de un mes de asumir la presidencia de Argentina

La popularidad del presidente libertario y sus primeras medidas generan un amplio rechazo en la mayoría de la población, de acuerdo a un reciente sondeo. 03.01.2024, Sputnik Mundo

La consultora Zuban-Córdoba y Asociados fue la encargada de elaborar el primer trabajo que analiza la popularidad de Javier Milei y de sus iniciales medidas de Gobierno, recogiendo las opiniones de ciudadanos consultados entre el 28 y 29 de diciembre; es decir, a menos de tres semanas de que el economista se convirtiera en el nuevo inquilino de la Casa Rosada, sede el ejecutivo nacional.En la encuesta, el dirigente registró un 55,5% de imagen negativa y apenas un 44,1% en estimación positiva, una caída que, los consultores señalan, "es la mayor pérdida de diferencial positivo del que tengamos registro".Además, de ese índice que respondió tener una imagen negativa de Milei, el 51,2% dijo que su opinión del actual presidente es "muy mala".La baja popularidad del economista se traslada además a su vicepresidenta, la exdiputada Victoria Villarruel, que registra un 54,4% de imagen negativa, según el sondeo, apenas un punto menos que el mandatario.La estimación de la recién inaugurada Administración tampoco consigue buenas marcas, exhibiendo una aprobación que no llega al 40%, pese a que los primeros tiempos de una gestión suelen ser considerados los de "luna de miel" entre el gobernante y la opinión pública.En ese sentido, la encuesta arroja que una de las medidas estrellas del Gobierno de Milei, el megadecreto que desregula la economía, es rechazado por una mayoría de argentinos, con el 56,1% opinando que es "inconstitucional", ya que elude al Congreso, así que ponderan que debe ser derogado por el legislativo o el poder judicial.Contrario a lo que ha dicho Milei, quien ha declarado que la mayoría de los argentinos respaldan su iniciativa y hasta propuso realizar un plebiscito que confirme la aceptación, el estudio exhibe que apenas el 39,8% de los consultados respondió que el megadecreto "debe entrar en vigencia".El sondeo refleja que también ha colapsado el "sistema de ideas y las medidas de gestión" propuestas por el economista libertario, que la semana pasada anunció además una serie de reformas que serán discutidas en enero por el Congreso, iniciativa que según el sondeo ya cosecha más del 53% del rechazo de la población.En ese sentido, el 54,3% de los encuestados cree que Argentina va "en la dirección incorrecta", y apenas el 43,5% respondió en sentido contrario. Además, cerca del 70% de los consultados dijo que el ajuste propuesto por Milei lo pagará la gente y no la élite, como prometía el hoy presidente, y un 60% respondió que el megadecreto se enfoca "a favor de un grupo de empresas" y no "de la gente común".

