Milei renuncia formalmente al ingreso de Argentina en los BRICS

En una carta enviada a los cinco líderes de los BRICS (Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica), el mandatario argentino, Javier Milei, anunció la renuncia de... 29.12.2023, Sputnik Mundo

La renuncia de Argentina se hizo hace unos días en una carta firmada por Javier Milei, en la que se indica que por el momento el país no considera oportuno participar como miembro del grupo, confirmaron a Todo Noticias desde la Casa Rosada.En la cumbre de los BRICS celebrada en agosto pasado, Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fueron invitados a unirse al grupo a partir del 1 de enero de 2024.Cuando Milei fue candidato a la Presidencia argentina, comentó muchas veces que se oponía al ingreso de su país al grupo BRICS.Después de la victoria electoral del 19 de noviembre pasado, la entonces aspirante a la cartera de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, afirmó a Sputnik que su país no se unirá a los BRICS a partir del 1 de enero. Al mismo tiempo, no descartó que las nuevas autoridades argentinas evalúen posteriormente las perspectivas de la adhesión si lo consideran provechoso para el país.

