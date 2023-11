https://sputniknews.lat/20231107/la-entrada-de-argentina-en-el-brics-un-nuevo-impulso-a-la-reivindicacion-de-las-islas-malvinas-1145491238.html

La entrada de Argentina en el BRICS: ¿un nuevo impulso a la reivindicación de las islas Malvinas?

La entrada de Argentina en el BRICS: ¿un nuevo impulso a la reivindicación de las islas Malvinas?

La incorporación de Argentina al grupo BRICS podría dar nueva fuerza al apoyo del país en la cuestión de las islas Malvinas, comentaron a Sputnik varios... 07.11.2023

Para Salvador Chavelson, profesor de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y de la Universidad de São Paulo (USP), es poco probable que la entrada del país en el BRICS tenga un impacto militar en la cuestión. A su juicio, restaurar la soberanía sobre el archipiélago era una tarea complicada porque se trataba de un conflicto militar ganado por el Reino Unido y porque no es un tema de actualidad."Hubo una guerra en la que Argentina perdió, y creo que es muy difícil retomar este tema reanudando las negociaciones diplomáticas. Es una necesidad histórica, pero desde luego no es un tema actual, no es un tema que se esté discutiendo o que haya avanzado en las últimas décadas", explicó.Además, subrayó que el archipiélago tiene una importancia más emocional que estratégica o incluso económica. El experto comparó la demanda argentina de soberanía sobre las islas Malvinas con la exigencia boliviana de recuperar la salida al mar, que perdió a manos de Chile durante la Guerra del Pacífico en 1879. "Son conflictos complejos, no es un tema estratégico de primer orden, que esté en la agenda, por ejemplo, en relación con la economía del país, la macroeconomía", consideró.Chavelson no cree que el asunto tenga algún impacto en la carrera presidencial, aunque reconoce que posicionarse sobre el tema es algo a lo que los candidatos están acostumbrados."Los candidatos ya han hecho las declaraciones habituales, declarándose a favor de la soberanía. La derecha política ha tenido algunas expresiones en el sentido de minimizar la importancia de retomar este tema. Pero creo que es un consenso en el sector político. Porque es un tema sensible para la población, que una fuerza electoral generalmente va a apoyar. No obstante, no es un tema bisagra que sea muy importante en la actual disputa electoral", expresó.No obstante, advierte de que la actual situación económica de Argentina podría llevar a los políticos radicales a utilizar el tema para galvanizar el apoyo popular. Respecto al BRICS, el profesor reiteró que no cree que la entrada de Argentina pueda alimentar una reanudación del conflicto con el Reino Unido. "No veo que el BRICS esté en condiciones de alimentar este tipo de conflicto. Si lo hiciera, estaría abriendo otro posible foco para una guerra mundial. No contemplo que esta sea la posición del bloque y, si lo fuera, tampoco veo buenas perspectivas para armar los pequeños conflictos que existen en todo el mundo y que implican a países del grupo", concluyó el experto.La asimetría de fuerzas entre el Reino Unido y Argentina hace inviable un posible enfrentamientoMateus de Oliveira Pereira, profesor de la Universidad del Estado de São Paulo (Unesp), afirma que el apoyo de los BRICS en la cuestión es "sin duda una de las expectativas de Argentina".Preguntado por la posibilidad de un nuevo conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, el experto destacó que es bastante remota, en primer lugar, porque la guerra por el territorio entre ambas partes en los años 80 dejó un trauma muy fuerte para el país. "Argentina todavía tiene el recuerdo de la guerra de las Malvinas como algo muy fuerte, algo que moviliza mucho a la sociedad y hay un trauma real con relación a esto, por el tamaño y el alcance de esa derrota", detalló, añadiendo que "la asimetría de poder militar entre los dos países, que ya existía en 1982, no ha hecho más que aumentar". "Así que no veo cómo la cuestión en sí podría convertirse en un conflicto armado en un futuro próximo. Eventualmente, las islas podrían acabar formando parte de otro tipo de conflicto armado, de carácter más amplio, en el que participasen los dos países. Pero, sinceramente, no veo cómo las Malvinas en sí podrían convertirse en un problema bélico militar en un futuro próximo", agregó.De acuerdo con Pereira, "lo que Argentina trata de hacer todo el tiempo es llevar el tema a las Naciones Unidas y tratar de resolverlo diplomáticamente". El profesor se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el BRICS ayude diplomáticamente a Buenos Aires en una posible retoma de las Malvinas, aunque la adhesión al grupo supone un importante respaldo para el país."Los países que forman parte del BRICS ya apoyan la causa de Argentina en torno a la cuestión de las Malvinas, y eso sin duda fortalece la posición del país en términos diplomáticos. Pero, para ser franco, no creo que esto produzca cambios significativos en el corto y mediano plazo, porque Argentina ha tenido el apoyo diplomático de gran parte del mundo durante muchas décadas. No obstante, eso no ha sido suficiente para producir ningún tipo de cambio significativo en el asunto, porque el hecho es que el problema en torno a las islas no es un tema que movilice muy fuertemente a otros actores que no sean los británicos y los argentinos", reconoció.En cuanto a la forma en que abordan el tema los candidatos presidenciales en Argentina, el interlocutor dijo que ninguno de los dos ha puesto el tema sobre la mesa con mucha intensidad."Creo que Javier Milei es muy claramente un candidato al que no le importan las nociones tradicionales de soberanía o autonomía en política exterior. Incluso ha declarado que retiraría a Argentina del BRICS, y se ha mostrado muy hostil hacia China y Brasil. No veo por qué debería ser diferente en el caso de las Malvinas y no creo que a un posible Gobierno de Milei le preocupe mucho hacer algo para recuperar la soberanía sobre las islas. Todo lo contrario, tal vez incluso llegaría a reducir la intensidad de los reclamos, a frenar los esfuerzos del país por recuperar las islas", informó el profesor.Con respecto a Sergio Massa, este "va en la dirección opuesta. Si bien no es una figura muy encarnizada en la lucha por las islas, creo que podríamos esperar una continuación de lo que se está haciendo en este Gobierno [de Alberto Fernández], que es recuperar el activismo del país en los canales diplomáticos, especialmente en Naciones Unidas, y tratar de forzar al Reino Unido a sentarse a la mesa a negociar el tema de la soberanía", agregó, el experto. Al igual que Chavelson, Pereira cree improbable que la cuestión de las Malvinas pueda escalar de nuevo a un conflicto militar, y afirma que sería difícil que los socios del BRICS, como Brasil, Rusia y China, lo apoyaran."¿Cuál es el beneficio específico para China y Rusia, que serían los socios de mayor peso militar dentro del BRICS? ¿Qué ventaja tienen Pekín y Moscú yendo a la guerra directamente contra el Reino Unido y, por tanto, contra la OTAN? Dado que este es un punto clave, ya que el Reino Unido es miembro de la Alianza y este bloque es un mecanismo de seguridad colectiva, una posible invasión argentina de las islas Malvinas significaría iniciar una guerra contra la OTAN. ¿Qué interés tienen Rusia y China en involucrarse en tal guerra, con posible participación de Estados Unidos, por unas islas que no tendrían ninguna importancia significativa para ellos? Es muy poco probable", resumió Pereira.

