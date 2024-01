https://sputniknews.lat/20240109/no-les-importa-el-jefe-de-donetsk-advierte-que-eeuu-alargara-la-crisis-ucraniana-lo-mas-que-pueda-1147236168.html

"No les importa": el jefe de Donetsk advierte que EEUU alargará la crisis ucraniana lo más que pueda

"No les importa": el jefe de Donetsk advierte que EEUU alargará la crisis ucraniana lo más que pueda

En sus palabras, "no les importa Ucrania, no les importa lo que les ocurra a los ucranianos. Tienen sus propios intereses y se guían por ellos". Pushilin agregó que el país ha perdido su subjetividad y "se ha convertido en un objeto"."Como consecuencia, no les importa la movilización inhumana que están haciendo allá, no les importan las grandes pérdidas, se puede exprimir algo más, afirman que 'sí, claro'. Por desgracia, todo continuará hasta donde les resulte rentable, hasta donde les convenga, es decir, basándose en su pragmatismo en términos de beneficios para ellos mismos", enfatizó.Pushilin aclaró que no se refiere solo a EEUU, sino también al Reino Unido y a otros países europeos que "ahora prácticamente son nuestros adversarios debido a las acciones de sus gobiernos".El 19 de diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que las tropas rusas "llevan la iniciativa" en la zona de la operación militar especial. Mientras que Ucrania está sufriendo importantes pérdidas y ha dilapidado sus reservas en un intento "de mostrarle al maestro" los resultados, "se derrumba el mito de la invulnerabilidad del equipamiento militar occidental". Desde Moscú también calificaron de colosales las bajas que Kiev sufrió durante su contraofensiva fallida a gran escala.

