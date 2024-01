https://sputniknews.lat/20240109/shoigu-eeuu-busca-cumplir-sus-ambiciones-de-liderazgo-a-expensas-de-la-vida-de-los-ucranianos-1147236314.html

Shoigú: EEUU busca cumplir sus ambiciones de liderazgo a expensas de la vida de los ucranianos

Shoigú: EEUU busca cumplir sus ambiciones de liderazgo a expensas de la vida de los ucranianos

EEUU busca cumplir sus ambiciones de liderazgo mundial a expensas de la vida de los ucranianos, declaró el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. Al mismo... 09.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-09T10:23+0000

2024-01-09T10:23+0000

2024-01-09T10:56+0000

defensa

eeuu

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

serguéi shoigú

occidente

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142102714_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_fe15fbc5875943f569a6982f5deeb966.jpg

"Alentado por sus patronos occidentales, el régimen de Kiev sigue enviando a sus soldados al matadero y busca la menor oportunidad para reponer las filas del Ejército ucraniano", constató el ministro.Este empeño, a juicio de Shoigú, "no cambiará la situación en primera línea sino dilatará el conflicto bélico".Bajas de UcraniaLas Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron en 2023 más de 215.000 efectivos, afirmó Shoigú.Según el titular, Rusia mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea de contacto en Ucrania. A este respecto, Shoigú puso de relieve el "agotamiento de los recursos humanos de las formaciones ucranianas".Capacidades de combate de las unidades rusasEl aumento de las capacidades de combate de las tropas rusas permitirá disuadir cualquier agresión contra Rusia y sus aliados, aseguró el ministro de Defensa ruso.Según el titular, se planea mejorar el sistema de comunicaciones en las tropas rusas, el uso de medios modernos de inteligencia y capacidades de defensa antiaérea. Se actualizarán las disposiciones de los documentos de combate, los estatutos y las instrucciones. Se seguirá priorizando la seguridad social de los combatientes y sus familiares.Además, Rusia considera desarrollar una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados que va desde modelos súperpequeños hasta aparatos pesados de ataque, comunicó Shoigú."Iremos incrementando los suministros de los drones más demandados. En particular, desarrollaremos una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados que va desde modelos súperpequeños hasta aparatos pesados de ataque", dijo.Tríada nuclear rusaMantener en un alto nivel la preparación para el combate de la tríada nuclear rusa es una de las tareas clave para el país, enfatizó el ministro.Shoigú recordó que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, presidente Vladímir Putin, planteó delante del ministerio una serie de tareas.En diciembre pasado, Putin comunicó que el 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia –su tríada nuclear– está modernizado. Los componentes de la tríada nuclear de Rusia son la aviación estratégica, los misiles balísticos intercontinentales y los submarinos lanzamisiles de propulsión nuclear.

https://sputniknews.lat/20240108/nos-falta-gente-estamos-agotados-la-prensa-de-eeuu-reporta-las-carencias-de-ucrania-en-el-frente-1147218196.html

eeuu

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, serguéi shoigú, occidente, rusia, 🛡️ zonas de conflicto