Ulises Lara es el nuevo titular de la Fiscalía de Justicia de la CDMX

Ulises Lara quedará al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), anunció la fiscal Ernestina Godoy, quien dejará su cargo... 09.01.2024, Sputnik Mundo

"Quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, por lo que será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad [de México] decida lo que le corresponda", declaró durante su último informe de labores.En su mensaje, Godoy señaló que Lara, quien hasta este día se desempeña como vocero de la Fiscalía capitalina, tiene una gran experiencia en el ramo y ha colaborado estrechamente con los funcionarios de este organismo. "No me queda duda que continuará trabajando con ética y transparencia", afirmó.El 8 de enero de 2024, y tras meses de tensiones, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, cargo que ostentaba desde enero de 2020 y que deberá dejar en las próximas horas.Tras este resultado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que era una "venganza" y un "triunfo pírrico" por parte de la oposición política."Fue una venganza porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) en la [alcaldía de] Benito Juárez y en otras partes, y demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias porque recibían moches, extorsiones (...), se vengaron ayer", puntualizó en su conferencia de prensa matutina.Breve semblanza de LaraUlises Lara López tiene dos maestrías, una en Gobierno y Asunto Públicos, y otra en Dirección y Gestión Pública Municipal. Estas fueron avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Carlos III, de España, respectivamente. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.De acuerdo con su semblanza profesional publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, ha tenido diversos cargos en el sector público, entre los que destacan: director general gubernamental de la Secretaría de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), titular ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, Instituto de Vivienda capitalino (INVI) y director del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX (IEMS).Además, Lara fue uno de los responsables de la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) a la Fiscalía capitalina, hecho que se concretó en 2020.Desde ese año a la fecha, se desempeñó como vocero de la FGJ-CDMX y coordinador general de asesores del mismo organismo, actividades que compaginaba con la docencia en la FCPyS de la UNAM.

