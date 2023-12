https://sputniknews.lat/20231214/fiscal-de-justicia-de-la-cdmx-reconoce-que-faltan-esfuerzos-para-ganar-la-confianza-popular--video-1146474073.html

Las autoridades necesitan hacer diversas labores para brindar confianza a la gente, ya que de la población podría obtener más información para resolver casos... 14.12.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, Godoy Ramos hace énfasis en la necesidad de dar resultados ante cualquier caso, y esto se logra a través de distintas estrategias y modificaciones que permitan dar una mejor atención al público, en este caso, al que radica en la capital mexicana."Hemos echado a andar los modelos de atención a víctimas, buscando que no perdamos a la gente cuando por fin decide, por una u otra razón, llegar a la Fiscalía [de la Ciudad de México]. Si es maltratada, si no es atendida, si no es escuchada o si es desalentada, perdemos la posibilidad de conocer sus historias y quedan impunes. Así es como hemos ido trabajando para buscar mejorar la atención. Pero, para que la gente sienta esta confianza de llegar y platicar sus historias, es necesario también que demos resultados", comenta.La fiscal de justicia capitalina es muy clara al mencionar que, si bien se han realizado diversas acciones para la procuración de justicia en la entidad, aún faltan cosas por hacer, como modernizar y mejorar los Ministerios Públicos, así como apuntalar el apoyo a la gente.Sobre este último punto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostró que, durante el año pasado e inicios de 2023, entre las razones por las que las personas que vivían en la Ciudad de México no denuncian algún delito, se encontraba la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo (37,6%) o por desconfianza en las autoridades (16,8%). Además, el 67,2% de los capitalinos perciben la inseguridad como el problema más grave que aqueja a su localidad, seguido del aumento de precios (38,3%) y escasez de agua (31,9%).De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, los delitos de alto impacto disminuyeron 55% de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019. Además, en lo que va de 2023, se vincularon a proceso a 15.443 personas por este tipo de crímenes.Según el informe Resultados en la Reducción de Delitos. Informe de Seguridad, Noviembre 2023, presentado por la Ciudad de México, donde participan las principales dependencias en la materia, como la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), cerca del 100% de los delitos de alto impacto han quedado en prisión preventiva.En promedio, la dependencia capitalina atiende entre 280.000 y 300.000 carpetas al año, según cuenta Godoy Ramos.Actualización y otras tareasEntrevistada en la Ciudad de México, la fiscal de justicia capitalina narra que uno de los mayores retos a vencer fue la modernización y reestructura de las tareas, esto por dos cosas: la pandemia de COVID-19 y el paso de ser una Procuraduría a una Fiscalía, lo que ocurrió en 2020."Un gran esfuerzo que hicimos fue el salto tecnológico que todos tuvimos que hacer pero, en el caso de la Fiscalía, nos tocó a nosotros para poder tener plataformas donde atender a la gente, con la cual comunicarnos entre nosotros ante la imposibilidad de hacerlo presencial y no parar", rememora.A partir de ahí, comenzaron otros ajustes, como integración de más policías, a quienes se les brindó una mayor capacitación en tareas de investigación; sensibilización del personal para atender a la población afectada por algún delito; la creación de áreas de atención psicológica y enfocadas a violencia de género, así como mejorar aspectos para tratar temas como las desapariciones.Para esto, han especializado cada vez más sus labores, enfocándose en atender cada crimen con la perspectiva requerida, tomando en cuenta sus particularidades."Tenemos tres principales operadores, que son los Ministerios Públicos fiscales, los peritos y los policías de investigación. Para que haya especialistas en cada uno de los temas, porque no es lo mismo investigar un robo de vehículos que en feminicidio, o violencia sexual, hay que ir especializando [las tareas] (...). Creamos un nuevo modelo de investigación basado en la inteligencia policial, con la utilización de instrumentos tecnológicos de avanzada", comenta la fiscal capitalina.Para Godoy Ramos, esa ha sido una de las tareas más arduas de su gestión, que ha durado cerca de un lustro."Cuando digo la cantidad de carpetas que recibimos, hay casos mediáticos que son los que conocen todo mundo, pero yo tengo [pesquisas] que tengo que darle el mismo tratamiento (...). Es una labor de todos los días, de estar con supervisiones muy claras, para ir también buscando mejorar", destaca la funcionaria.El cártel inmobiliario en la Ciudad de MéxicoUno de los momentos que ha generado gran polémica en la FGJ-CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, es la aparición del cártel inmobiliario. Se trata de una serie de casos de corrupción presuntamente perpetrados por una red de políticos y empresarios del sector de vivienda; todos fueron cometidos en la alcaldía Benito Juárez, en el gobierno de Christian von Roehrich (2015-2018).La trama, según narra la fiscal, inició por una explosión ocurrida en 2021 en un apartamento ubicado en avenida Coyoacán, una de las más importantes del sur de la Ciudad de México. A partir de ese incidente, que dejó más de una decena de heridos y una persona fallecida, las autoridades locales comenzaron a investigar irregularidades en los edificios habitacionales de la zona.Tanto Godoy como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han señalado que este grupo de personas han afectado tanto a la litigante como a la población de la Ciudad de México.Pero, a pesar de ello, la titular de la Fiscalía capitalina puntualiza que las investigaciones para dar con todos los involucrados se mantendrán vigentes."Estoy utilizando lo que me permite la ley para luchar contra la corrupción. Desafortunadamente, se toparon tiempos políticos, tiempos electorales y hablan de persecución política, pero yo digo 'bueno, ahí están las pruebas, ahí están las sentencias, la aceptación de responsabilidad, la devolución de inmuebles para la ciudad'. No hay persecución política", subraya Godoy Ramos.Mujeres en el poder en MéxicoErnestina Godoy Ramos es la primera mujer que encabeza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para la funcionaria, asumir esta encomienda fue un gran reto."Lo que puedo decir es que ha sido una de las actividades que he realizado en mi vida profesional que más me ha marcado. Yo creo que ha sido la más difícil pero, a la vez, la más noble. La tarea de procurar justicia es muy noble, porque implica ver en lo inmediato, en lo cotidiano, lo que significa hacer un trabajo profesional, un trabajo serio, un trabajo que tiene como guía que la gente acceda a la justicia y ninguna otra cosa [más]", afirma.Sin embargo, y pese a formar parte del gabinete de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ahora es precandidata a la presidencia de México por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aún considera que no se ha alcanzado el auge del "tiempo de mujeres", concepto que fue acuñado por la exgobernante.Y en esta carrera, hay algo que aún queda pendiente: la ratificación en el cargo, que está por definirse en las próximas horas. Ante ello, Godoy Ramos se dice confiada en que los legisladores del Congreso de la Ciudad de México tomen la mejor decisión, esto a pesar de la reticencia de algunos de ellos, principalmente de partidos opositores a Morena."No tengo plan B porque creo que el plan A es el que puede darse, porque tenemos mucho por hacer en la Fiscalía. El tiempo que llevamos como equipo (...), ya demostramos que sí se puede modificar una institución como esta (...). Para eso necesitamos seguir [cambiando] y trabajando día con día. Ese es el plan. Yo creo que lo vamos a poder conseguir", concluye.

