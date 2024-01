https://sputniknews.lat/20240110/el-ejercito-ucraniano-reconoce-que-tiene-un-deficit-de-misiles-guiados-antiaereos-1147252037.html

El Ejército ucraniano reconoce que tiene un déficit de misiles guiados antiaéreos

El Ejército ucraniano reconoce que tiene un déficit de misiles guiados antiaéreos

El portavoz del Comando de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, admitió este 9 de enero que Kiev tiene un déficit de misiles guiados antiaéreos, en momentos... 10.01.2024, Sputnik Mundo

El vocero dijo en una entrevista televisiva que Ucrania utilizó una "reserva considerable" de misiles para defenderse contra ataques recientes, remarcando que "es claro que hay un déficit de misiles guiados antiaéreos", según la agencia de noticias Reuters. Enseguida, Ignat comentó que espera que los retrasos en los paquetes de ayuda occidentales se resuelvan en breve, toda vez que Ucrania depende de los suplementes occidentales y no solo de municiones para la defensa antiaérea. Hace unos días, Ignat declaró que Kiev no tenía "ninguna información sobre el entrenamiento de pilotos ucranianos o sobre la transferencia de cazas F-16". El Ministerio de Defesa de Dinamarca, uno de los países que prometieron los cazas F-16 a Ucrania, dijo que el envío de los aviones sufriría un retraso de, por lo menos, seis meses, debido a que "algunas condiciones no habían sido cumplidas", como informó. Sin embargo, la institución no dio detalles sobre cuáles serían esas condiciones. También este 9 de diciembre, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, dijo que las tropas rusas continuarán ateniendo consistentemente los objetivos de la operación militar especial en Ucrania. Asimismo, Shoigú señaló que las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas el año pasado superaron las 215.000 personas —entre muertos y heridos— y las 28.000 unidades de armamento.

