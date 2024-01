https://sputniknews.lat/20240110/en-la-ue-idean-una-manera-de-culpar-a-rusia-por-sus-propios-aranceles-aplastantes-contra-ucrania-1147278680.html

En la UE idean una manera de culpar a Rusia por sus propios aranceles aplastantes contra Ucrania

En la UE idean una manera de culpar a Rusia por sus propios aranceles aplastantes contra Ucrania

El 2023 mostró la "solidaridad" de la UE con Kiev en medio de la actual guerra por poderes de la OTAN contra Rusia, con varios países de Europa del Este... 10.01.2024, Sputnik Mundo

El responsable de Política Agrícola de la Comisión Europea presentó un novedoso argumento para imponer restricciones a escala del bloque a la exportación de productos agrícolas ucranianos a los países de la UE, alegando que esto solo beneficiaría a Rusia."La liberalización del comercio beneficiaría a Rusia al ayudar a Moscú a desplazar las exportaciones de Kiev desde regiones como África y Asia hacia la UE, causando potencialmente efectos desestabilizadores", escribieron en el Politico, parafraseando una carta del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la que explica por qué deben restablecerse los aranceles de importación a escala de la UE sobre los productos alimenticios ucranianos.Al parecer, la postura de Wojciechowski es contraria a la de sus colegas de la Comisión, incluida la presidenta Ursula von der Leyen, que están considerando reducir drásticamente los aranceles a la importación de productos ucranianos hasta junio de 2025, presumiblemente para ayudar a apuntalar la economía ucraniana a medida que la ayuda occidental a Kiev se reduce a un mero goteo.El comisario de Agricultura no explicó en detalle cómo Rusia, que ha sido sancionada ampliamente por los países occidentales que pretenden expulsar a los exportadores rusos de alimentos y fertilizantes de los mercados del sur global, se "beneficiaría" de las restricciones de la UE, argumento que probablemente sea una excusa para justificar una política que perjudicaría a los "socios" ucranianos de Europa.En realidad, las preocupaciones del responsable de agricultura de la CE, de origen polaco, parecen derivarse del temor a que la apertura de las compuertas a las importaciones de alimentos ucranianos lleve a los productores de este país a inundar el mercado con cereales, carne y otros productos alimentarios demasiado baratos para que los productores locales puedan competir con ellos.En 2023, Polonia, Hungría y Eslovaquia recibieron críticas tanto de Bruselas como de Kiev tras imponer prohibiciones unilaterales a las importaciones de grano ucraniano después de que la Comisión Europea levantara las restricciones impuestas por todo el bloque.En el caos que siguió, Kiev anunció que denunciaría a los tres países ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas comerciales desleales. El presidente polaco, Andrzej Duda, respondió calificando a Ucrania de "una peligrosa persona que se está ahogando" que amenaza con "arrastrar" consigo a Europa a la perdición.Las autoridades ucranianas acabaron poniendo la denuncia en "pausa" mientras buscaban un compromiso. Las autoridades polacas calificaron la suspensión de "un buen paso, pero no suficiente", y afirmaron que debería retirarse por completo.Los esfuerzos de los países de Europa del Este por impedir la entrada de alimentos ucranianos han sido complementados por los camioneros y agricultores polacos, que a finales de 2023 empezaron a bloquear los puestos de control a lo largo de la frontera ucraniana en protesta por la falta de medidas del Gobierno para proteger a los trabajadores locales, lo que provocó filas kilométricas de camiones en el lado ucraniano de la frontera.Además de los problemas de competencia de los agricultores, los camioneros polacos expresaron su descontento por el hecho de que sus homólogos ucranianos estén exentos de la necesidad de obtener permisos para cruzar la frontera, lo que hace que sus servicios sean más baratos que los de los transportistas polacos.La propuesta del comisario Janusz Wojciechowski de imponer restricciones en toda la UE a la agricultura ucraniana fue producida en medio de una creciente desesperación en Kiev sobre la incertidumbre de dónde sacar el dinero para evitar el colapso del Estado en el nuevo año, mientras los legisladores de EEUU siguen discutiendo acerca de una propuesta de paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares, con la ayuda colectiva de los países de la OTAN cayendo casi un 90% desde el pasado mes de junio.Los medios de comunicación estadounidenses advirtieron el 7 de enero que Kiev podría recurrir a la emisión de moneda para tapar los agujeros presupuestarios si continuaba el déficit de ayuda exterior, lo que provocaría una hiperinflación. El vice primer ministro ucraniano advirtió el mes pasado que los retrasos en el pago de salarios y pensiones serían inminentes si la ayuda occidental no llegaba de inmediato.

