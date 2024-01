https://sputniknews.lat/20240110/la-crisis-de-los-boeing-737-max-ya-genera-afectaciones-en-los-vuelos-en-america-latina-1147255499.html

La crisis de los Boeing 737 MAX ya genera afectaciones en los vuelos en América Latina

La crisis de los Boeing 737 MAX ya genera afectaciones en los vuelos en América Latina

Las aerolíneas latinoamericanas Aeroméxico y Copa Airlines decidieron suspender el vuelo de una treintena de aviones 737 MAX 9 tras un incidente ocurrido en... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T06:00+0000

2024-01-10T06:00+0000

2024-01-10T06:00+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

copa airlines

aviación

aviación civil

boeing 737

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/09/1147255205_0:256:3001:1944_1920x0_80_0_0_b16f8ef51ebccae71121ddf1068886de.jpg

La decisión de la empresa Boeing y la FAA (Administración Federal de Aviación) de EEUU de dejar en tierra los aviones modelo MAX 9 ya provoca complicaciones en el tráfico aéreo latinoamericano, ya que las aerolíneas Copa y Aeroméxico debieron suspender varios de sus vuelos programados en este tipo de unidades.El incidente ocurrido el 5 de enero en un avión de la aerolínea Alaska Airlines —cuando un tapón de puerta se desprendió y despresurizó la cabina— motivó la suspensión temporal en el uso de estos modelos. La panameña Copa, una de las aerolíneas más importantes de la región, tuvo que suspender la operación de 21 de sus aviones. Aeroméxico, en tanto, comunicó que sus 19 737 MAX 9 dejarían de volar preventivamente.En diálogo con Sputnik, el analista aeronáutico ecuatoriano Nicolás Larenas explicó que la medida, si bien fue adoptada por las aerolíneas en pos de la seguridad de sus vuelos, repercute en la conectividad de América Latina, producto de la cantidad de aviones MAX 9 afectados.Larenas indicó que la aerolínea de bandera panameña utiliza estos aviones para vuelos de larga distancia como los que tienen destino San Francisco, Los Ángeles, Buenos Aires y Sao Paulo, entre otros. Sin embargo, también se han visto afectados vuelos más cortos, como los que conectan Ciudad de Panamá con Bogotá o las ciudades ecuatorianas de Guayaquil y Quito.En Montevideo, Uruguay, un vuelo de Copa con destino a Panamá fue cancelado con los pasajeros ya en sus asientos el 8 de enero. "Les solicitamos que abandonen el avión", comunicaron por los altoparlantes a los pasajeros que ya estaban listos para el despegue, según recogió el diario local El País.Larenas advirtió que el problema con los vuelos "va a durar varios días más" hasta que las respectivas aerolíneas puedan realizar las inspecciones necesarias, a partir de las instrucciones que la empresa Boeing ha compartido con todas las compañías que operan los modelos MAX 9.El punto clave es una puerta que incluyen estos aviones pero que, de acuerdo a las necesidades de cada aerolínea, puede inhabilitarse con una "puerta tapón". Además del avión de Alaska Airlines que sufrió el incidente, la aerolínea estadounidense United también detectó problemas con esta puerta tapón, producto de pernos y tuercas sueltos.Para el analista, puede considerarse "beneficioso entre comillas" que el modelo MAX 9 "aún no ha tenido una penetración tan profunda en el mercado", ya que no sobrepasa las 220 unidades en todo el mundo. Larenas diferenció la situación de los siniestros ocurridos entre 2019 y 2020 con los modelos Boeing 737 MAX 8, mucho más utilizados en la actualidad pero que, según el analista, ya no presentan problemas.Larenas reconoció que la suspensión de vuelo de los aviones traerá "algunas molestias" a los pasajeros pero enfatizó la necesidad de que los viajantes latinoamericanos tengan "tranquilidad" para "comprender que la seguridad es lo primordial para la aviación".En ese sentido, Larenas pidió que los pasajeros tengan "la confianza de que si se sube a un MAX 9 en este momento es porque la industria aeronáutica sabe que es un avión seguro para volar y no está entre los afectados".

https://sputniknews.lat/20231226/mexicana-de-aviacion-vuelve-a-volar-por-los-cielos-de-mexico-luego-de-mas-de-una-decada-en-tierra-1146911454.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

📈 mercados y finanzas, copa airlines, aviación, aviación civil, boeing 737, 🏛️ compañías