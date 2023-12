https://sputniknews.lat/20231226/mexicana-de-aviacion-vuelve-a-volar-por-los-cielos-de-mexico-luego-de-mas-de-una-decada-en-tierra-1146911454.html

Mexicana de Aviación vuelve a volar por los cielos de México luego de más de una década en tierra

Mexicana de Aviación vuelve a volar por los cielos de México luego de más de una década en tierra

Después de más de una década en tierra, la aerolínea Mexicana de Aviación, una de las más relevantes de América Latina, vuelve a operar en México, anunció el... 26.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-26T15:40+0000

2023-12-26T15:40+0000

2023-12-26T15:40+0000

américa latina

mexicana de aviación

industria aeronáutica

méxico

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

andrés manuel lópez obrador

sociedad

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1a/1146911751_0:217:2080:1387_1920x0_80_0_0_cf0cc957be79ed3cb050daecf37ce9dc.jpg

La aerolínea será operada por la empresa Olmeca Maya Mexica, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta firma también está a cargo de aeropuertos y trenes, como el Tren Maya.El primer vuelo que realiza va del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, en el sureste del país. El director de Mexicana de Aviación, el general Sergio Montaño, expuso en el mismo evento que, por el momento, se han vendido 425 boletos en diferentes rutas. "Se ofrecen viajes a precios accesibles, ya sea en vuelo sencillo o redondo, con los impuestos e, inclusive, el equipaje de hasta 25 kilos sin costo adicional", explicó en conferencia de prensa.De acuerdo con el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, José Gerardo Vega, las nuevas operaciones de Mexicana de Aviación saldrán del AIFA.Los primeros destinos que estarán disponibles son: Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. "Posteriormente, se agregarán [otros] como Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán, y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este último, no hay vuelos de aerolíneas", expuso.Este esfuerzo se logra después de que, tras años de negociaciones entre la Administración encabezada por el mandatario mexicano López Obrador y la compañía, el Gobierno adquirió la marca en agosto de este año. Desde 2014, la firma mexicana se encontraba en quiebra, aunque no volaba desde 2010.Una aerolínea de larga dataMexicana de Aviación originalmente nació en 1921 bajo el nombre de Compañía Mexicana de Aviación (CMA), que fue su mote oficial.Se convirtió en la segunda aerolínea de América Latina en iniciar sus funciones; la primera fue Avianca, de origen colombiano. Además, formó parte del consorcio de Pan Am desde 1929 hasta la década de 1980.Gran parte del éxito de la empresa mexicana fue por ser pionera en diversos rubros en el país, como contar con tripulación femenina, utilizar aviones a reacción y emplear tetramotores. En el ámbito internacional, Mexicana fue la primera en establecer rutas con ciudades como Brownsville, Texas, Estados Unidos, y hasta Guatemala.De acuerdo con la revista militar Armas, en la década de 1980 se amplió la oferta de Mexicana de Aviación hacia diversos destinos en Norteamérica, esto gracias a los aviones de fuselaje ancho McDonnell Douglas DC-10-15, con capacidad para 315 pasajeros por unidad.A pesar de su auge durante gran parte del siglo XX, la empresa comenzó a tener graves problemas económicos, por lo que fue nacionalizada. El Gobierno mexicano tenía 52% de la participación de la aerolínea.La quiebraLas vicisitudes continuaron en el siglo XXI, por lo que Mexicana fue privatizada. En ese tiempo, la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA) —que tenía bajo su poder las acciones de esta aerolínea y de Aeroméxico— vendió en 2005 los activos a Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga Andrade. Este conglomerado se enfocaba principalmente en el sector hotelero.Según el estudio La quiebra de Compañía Mexicana de Aviación: Análisis del conflicto jurídico-político y sus consecuencias en los trabajadores, escrito por la doctora en estudios sociales por la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) Iztapalapa Inés Montarcé, esta operación se realizó por solo 165.5 millones de dólares cuando, según representantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), debía valuarse en 1.456 millones de dólares.El diario mexicano El Universal publicó en 2019 que los conflictos en Mexicana de Aviación iniciaron formalmente en 2006, cuando la compañía pidió recortar sus prestaciones a ASPA y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).Posteriormente, el portal mexicano especializado en negocios El CEO indicó que la pandemia de influenza AH1N1, en 2009, fue otro aspecto que afectó a Mexicana de Aviación debido a la crisis global en materia sanitaria y económica derivada.Para 2010, los problemas financieros de Mexicana eran insostenibles y esto empeoró con la formalización del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que también era propiedad del Grupo Posadas.Para agosto de ese año, la aerolínea suspendió sus operaciones. En esa época, según la BBC, la firma aeronáutica tenía pasivos por alrededor de 400 millones de dólares, cifra que subía diariamente porque incluía los salarios no pagados, la tasa de interés de los préstamos financieros y el arrendamiento de toda su flota.El 6 de septiembre de 2010, Grupo Posadas, dueño de la aerolínea, solicitó el concurso mercantil. Tras no llegar a ningún acuerdo, la jueza Edith Alarcón decretó el 3 de abril de 2014 la quiebra de Mexicana de Aviación, con lo que oficialmente perdieron su empleo alrededor de 8.500 trabajadores.

https://sputniknews.lat/20231004/la-primera-capitana-piloto-que-vigilara-el-cielo-de-la-ciudad-de-mexico-en-40-anos--video-1144371416.html

https://sputniknews.lat/20230726/por-aire-y-por-tierra-es-posible-la-nacionalizacion-de-los-medios-de-transporte-en-mexico-1141903893.html

https://sputniknews.lat/20230914/mexico-recupera-la-categoria-1-en-seguridad-aerea-por-parte-de-autoridad-de-eeuu-1143716283.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mexicana de aviación, industria aeronáutica, méxico, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), andrés manuel lópez obrador, sociedad, 🏛️ compañías