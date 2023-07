Por aire y por tierra: ¿es posible la nacionalización de los medios de transporte en México?

https://sputniknews.lat/20230726/por-aire-y-por-tierra-es-posible-la-nacionalizacion-de-los-medios-de-transporte-en-mexico-1141903893.html

La compra de la marca de Mexicana de Aviación por parte del Gobierno de México, y que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), abre una...

américa latina

💬 opinión y análisis

tren maya

méxico

mexicana de aviación

tren interurbano méxico-toluca

ferrocarril suburbano ramal lechería-aifa

transporte

transporte ferroviario

transporte urbano

Sin embargo, a lo largo de este sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los proyectos relacionados con los medios de transporte no paran. Por ejemplo, dos de los planes emblema son los trenes Maya e Interoceánico, debido a que plantear darle mayor visibilidad al sureste del territorio mexicano.A estos se suman algunos más que recientemente se anunciaron, como la puesta en marcha del Tren Interurbano México-Toluca o el ferrocarril suburbano Ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).Sin embargo, pese a estos planes que buscan reavivar el traslado de pasajeros a través de los medios ferroviarios, no indican que el Gobierno pueda nacionalizarlos.¿Por qué no puede ocurrir?Rojas explica que las razones por las que la nacionalización de los medios de transporte no podría ocurrir en México vienen de años atrás.En el país latinoamericano, "los tiempos electorales definen las acciones gubernamentales al final de un sexenio. Las hay como la de José López Portillo (1976-1982) que nacionalizó la banca, pero ese fue un caso desesperado y excepcional, a pesar de todas las voces que le aconsejaron no nacionalizar", indica.Sin embargo, por aquellos años, el país latinoamericano no era abierto al comercio global como lo es ahora.Como ejemplo de una expropiación, muestra el caso de Ferrosur por parte del Gobierno mexicano. La firma es parte de Grupo México, una de las compañías mineras más grandes de América Latina.El pasado 19 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual un tramo ferroviario bajo gestión de Grupo México es transferido a las Fuerzas Armadas del país latinoamericano.Según lo estipulado en el documento, se trata de los tramos de las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, en el sureste del territorio mexicano.Ese tramo, tiempo atrás, había sido concesionado a Grupo México, propiedad del empresario mexicano Germán Larrea. La ocupación de dicha zona, argumentó el Gobierno federal, es para la construcción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. a cargo del Corredor Interoceánico del mismo nombre.Después de que el Gobierno de López Obrador anunciara en 2022 su intención de contar con una aerolínea comandada por el Estado se buscaron diversas opciones.Finalmente, después de varios litigios, el 10 de julio pasado, el mandatario mexicano anunció la compra de la marca Mexicana de Aviación, línea aérea que será operada por las Fuerzas Armadas e iniciará labores en diciembre.López Obrador explicó que un juez falló el 6 de julio a favor del Gobierno federal en un litigio por la compra de la marca Mexicana de Aviación, como se llamaba la aerolínea más antigua del país, y que quebró en agosto de 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), luego de que fue vendida al empresario Gastón Azcárraga.Abogados que representaban a unos 200 de los más de 6.500 extrabajadores de la compañía aérea interpusieron un recurso judicial para impedir la compra de la marca por parte de la Administración federal, pero este fue a favor de las autoridades federales."En mi opinión, [la nueva aerolínea] debería tener rentabilidad política por lo que negociaron para comprar uno de los pocos activos restantes de Mexicana. Si bien no es un rescate de [la empresa], sí manda el mensaje de que el Gobierno se hará responsable de ella", ahonda. Otros temas a reflexionarEl socio fundador de JOFA Consultores comenta que, además del poco tiempo que le queda a la actual Administración federal, no vislumbra que tenga planes de acercarse al sector de los transportes.Por ejemplo, el "sector de autotransporte moviliza 82% de la carga terrestre en México, lo que representaría un reto gigantesco en recursos económicos de los contribuyentes para tratar de competir con las empresas del sector", declara.Además, agrega Rojas, el papel que debe tener el Gobierno tanto en México como el mundo es el de regulador de esta industria, mismo que puede desempeñar de la mano de cámaras y asociaciones dedicadas a este ámbito.En un hipotético caso de nacionalización, lo único que se lograría, apunta el experto, sería un panorama complejo en materia económica y política en el país latinoamericano.

méxico

istmo de tehuantepec

