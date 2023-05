https://sputniknews.lat/20230516/avianca-contra-aerocivil-acaba-el-conflicto-por-los-cielos-de-colombia-1139484939.html

Avianca contra Aerocivil: ¿acaba el conflicto por los cielos de Colombia?

Avianca contra Aerocivil: ¿acaba el conflicto por los cielos de Colombia?

Luego de meses de entredichos con el Gobierno colombiano, la aerolínea Avianca desistió de absorber a la firma 'low cost' Viva, acusando a la autoridad... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T09:11+0000

2023-05-16T09:11+0000

2023-05-16T09:11+0000

américa latina

colombia

avianca

viva air

aerocivil (unidad administrativa especial de aeronáutica civil)

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106430/29/1064302966_0:74:2500:1480_1920x0_80_0_0_a2c472b4a9b533eff58b5a43ce00dd81.jpg

Los desencuentros entre el Gobierno colombiano y la aerolínea Avianca parecen haber llegado a un punto cúlmine, al anunciar la compañía que desistió de absorber a la low cost Viva Air. La intención de la primera aerolínea colombiana de adquirir a su competidora de bajo costo había desatado un entredicho con la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), que buscaba impedir un monopolio en los aires colombianos."Tras nueve meses de haber iniciado el proceso de solicitud de integración y luego de estudiar en detalle la resolución 873 de 2023 de la Aerocivil: Avianca desiste de la integración con Viva", fijó la aerolínea en un comunicado emitido el 13 de mayo.De esa forma, Avianca manifestó públicamente que interrumpía el proceso que había intentado iniciar en abril de 2022, cuando sus accionistas habían adquirido los derechos económicos de Viva. En ese momento, Avianca había publicitado su intención de conformar, junto con Viva y la brasileña Gol, un nuevo conglomerado llamado Abra que buscaría disputarle al grupo Latam el liderazgo regional.Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse meses después, cuando Aerocivil —la máxima autoridad aeronáutica del país— suspendió la fusión, alegando que la unión de Avianca y Viva concentraría el 35% del mercado aéreo de Colombia, algo impedido por las normativas de libre competencia en el país sudamericano.La noticia acabó de derrumbar a Viva, que en febrero comenzó a suspender vuelos y finalmente dejó de operar. La ausencia de la low cost, que cubría 40 destinos nacionales y 18 internacionales, obligó al Gobierno colombiano a interceder para evitar un caos en el transporte aéreo. Así, a finales de marzo Aerocivil autorizó la fusión entre Avianca y Viva, aunque con algunas condiciones.En efecto, la habilitación obligaba a Avianca a mantener los precios de bajo costo en las frecuencias de Viva y que haya un límite de precio en las rutas en las que no hay competencia. Además, la autoridad le exigía a Avianca devolver frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires, ya que resultaba "particularmente impactada" con la fusión.Dos meses después, Avianca sorprendió con un comunicado en el que asegura que, luego de "estudiar en detalle" la resolución, constató que "los condicionamientos de la Aerocivil imposibilitan la recuperación de Viva y podrían incluso afectar la estabilidad de Avianca".En ese marco, Avianca cuestiona la "poca flexibilidad regulatoria" de la resolución y señala que los requisitos no se ajustan "a la realidad actual de Viva". De acuerdo a la compañía, "los condicionamientos exigen a Avianca asumir obligaciones, rutas, y compromisos de niveles de servicios y precios que no coinciden con las capacidades restantes de Viva luego de dos meses de suspensión de operaciones".Uno de los diferendos principales entre Avianca y el Gobierno colombiano es la obligación de devolver frecuencias. En su comunicado, la compañía asegura que devolvió más del 75% de los slots —habilitaciones para la realización de operaciones aéreas— de Viva en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y más del 72% de los slots de "franjas premium" pero, aun así, "la autoridad exigió la devolución de un número de slots tal que no permitiría que Viva base un solo avión en el principal aeropuerto del país de manera eficiente".Para Avianca, estas condiciones se contradicen con las obligaciones de mantener la conectividad de Viva y hacen que la operación de fusión "sea inviable económicamente".En una línea similar, la propia Viva emitió un comunicado que también cuestiona los requerimientos impuestos por la autoridad aeronáutica colombiana, señalando que el desenlace "destruye una empresa y todo el valor alrededor de ella por la falta de entendimiento del negocio".A contramano de las quejas de Avianca y Viva, Aerocivil respondió enfatizando que "el mercado colombiano de transporte aéreo es robusto y sólido" y asegurando que "los datos muestran una demanda resiliente que atrae a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta cedidos por Viva Air y así continuar generando la dinámica que permite retomar el camino del crecimiento".Además, el ente señaló que velará por la garantía de condiciones justas, atractivas y competitivas para la inversión, enfocada en la estabilidad del sector y manteniendo el compromiso con la función social de la propiedad, tal como ordena la constitución.En ese sentido, Aerocivil anunció que fortalecerá los reglamentos aeronáuticos de Colombia y revisará su plan estratégico para "proteger al sector, promover la conectividad, la competitividad y la competencia".La autoridad colombiana ratificó que sus esfuerzos estarán centrados en "las personas que resultaron afectadas por la suspensión de operaciones" de Viva, a través de "esquemas de protección de los usuarios".

https://sputniknews.lat/20230401/ultra-y-viva-air-que-esta-pasando-con-las-aerolineas-de-bajo-costo-en-colombia-1137589344.html

https://sputniknews.lat/20220822/en-numeros-rojos-las-perdidas-millonarias-de-las-aerolineas-de-colombia-1129634522.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, avianca, viva air, aerocivil (unidad administrativa especial de aeronáutica civil), 🏛️ compañías