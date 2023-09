https://sputniknews.lat/20230914/mexico-recupera-la-categoria-1-en-seguridad-aerea-por-parte-de-autoridad-de-eeuu-1143716283.html

México recupera la categoría 1 en seguridad aérea por parte de autoridad de EEUU

México recuperó oficialmente la categoría 1 en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 14.09.2023

En un comunicado, la autoridad estadounidense indicó que durante años estuvo trabajando con los expertos en aeronáutica del país latinoamericano para que mejorara su situación."La FAA proporcionó experiencia y recursos a través de acuerdos de asistencia técnica a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México para resolver los problemas de seguridad que llevaron a la rebaja. La agencia envió un equipo de expertos en seguridad aérea varias veces en los últimos dos años para ayudar con el trabajo", expuso.El organismo estadounidense también aseveró que, con la nueva categoría, México puede agregar nuevas rutas y servicios hacia Washington.Además, "las aerolíneas estadounidenses pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México", se lee en el documento.El 8 de septiembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que se había recuperado la categoría 1 en materia de aviación. "Es buena noticia, lo van a formalizar la semana próxima", dio a conocer.Los antecedentesEl 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación de EEUU bajó a México a la categoría 2 de seguridad aérea al considerar que el país latinoamericano no cumplía con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.Esta decisión de la FAA impide que las aerolíneas nacionales puedan expandir sus rutas con destino a Estados Unidos.En una entrevista con Sputnik en mayo pasado, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, Jorge Nuño, dijo que era inminente la decisión de EEUU de devolver la categoría 1 al país latinoamericano.En esa ocasión, Nuño explicó que los últimos obstáculos tenían que ver con la publicación de la Ley de Aviación que da facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el equivalente a la FAA en Estados Unidos, para hacer los exámenes médicos del personal o de tripulación, en general, del personal aéreo que requiere tener un certificado médico.En repetidas ocasiones, López Obrador consideró que la degradación de la seguridad aérea de México se debe más a un aparato burocrático estadounidense e incluso llegó a cuestionar que EEUU tuviera una actitud más "exigente" en el tema que durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando la terminal Benito Juárez estaba bajo control de narcotraficantes.Lo que representa De acuerdo con los dichos del titular de la SICT mexicana para Sputnik, México podría extender sus rutas hacia Estados Unidos, las que serían operadas por aerolíneas nacionales.Por ejemplo, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús podrían tener un aproximado de 22 rutas nuevas.Esto se da en un momento crucial para la aeronáutica civil nacional. Por un lado, el Gobierno mexicano anunció a finales de agosto pasado que, por segunda ocasión, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contaba con saturación en sus operaciones, por lo que estas debían reducirse.En una entrevista previa para Sputnik, el profesor invitado en la Universidad Panamericana (UP) Fernando Gómez, puntualizó que no es una situación nueva y que solo se puede resolver si se hacen trabajos integrales en la instalación, una de las más importantes del país.Por otro lado, el regreso de la categoría 1 también acontece cuando el Gobierno mexicano acaba de adquirir la marca Mexicana de Aviación, una de las más importantes de América Latina y que, durante más de una década, estuvo en tierra debido a una huelga.

