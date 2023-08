https://sputniknews.lat/20230815/de-los-hangares-a-los-cielos-de-mexico-asi-es-como-mexicana-de-aviacion-volvera-a-operar-este-ano-1142629048.html

De los hangares a los cielos de México: así es como Mexicana de Aviación volverá a operar este año

De los hangares a los cielos de México: así es como Mexicana de Aviación volverá a operar este año

Mexicana de Aviación es la nueva aerolínea del Gobierno de México que, tras más de una década sin actividades, volverá a volar en diciembre de este 2023.

A partir del 15 de agosto, el Gobierno de México comenzará a pagar a los extrabajadores de la empresa, firma que desde 2014 fue declarada en quiebra por la jueza Edith Alarcón, esto tras diversos problemas de índole económica y laboral.Debido al acuerdo que se realizó entre los exempleados de la firma y la Administración federal, se harán diversos ajustes para resarcir a quienes formaron parte de la aerolínea en la década pasada, así como renovaciones para impulsar a la empresa de la mano de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano.A continuación hacemos un recuento de su historia y las nuevas disposiciones de Mexicana de Aviación, que será competencia directa de las aerolíneas que actualmente surcan los cielos de la nación latinoamericana, uno de los destinos turísticos más importantes del planeta.¿Por qué es tan importante Mexicana de Aviación?Mexicana de Aviación tiene una historia centenaria. Nació en 1921 bajo el nombre de Compañía Mexicana de Aviación (CMA), que fue su mote oficial. Se convirtió en la segunda aerolínea de América Latina en iniciar sus funciones; la primera fue Avianca, de origen colombiano. Además, formó parte del consorcio de Pan Am desde 1929 hasta la década de 1980.Gran parte del éxito de la empresa mexicana fue por ser pionera en diversos rubros en el país, como contar con tripulación femenina, utilizar jets y emplear cuatrimotores. En el ámbito internacional, Mexicana fue la primera en establecer rutas con ciudades como Brownsville, Texas, Estados Unidos, y hasta Guatemala.Además, la aerolínea se caracterizaba por ofrecer paquetes de vuelos y hoteles, algo inaudito en esos años, y contar con servicio de correo y fotografía aéreos."A nivel administrativo, tuvo los primeros simuladores para la capacitación de pilotos, en especial para el manejo de Airbus", declaró en una entrevista previa con Sputnik el ingeniero aeronáutico Carlos Castillo.De acuerdo con la revista militar Armas, en la década de 1980 se amplió la oferta de Mexicana de Aviación hacia diversos destinos en Norteamérica, esto gracias a los aviones de cabina ancha McDonnell Douglas DC-10-15, con capacidad para 315 pasajeros por unidad."Una década después los birreactores de nueva generación Airbus A320 y Fokker 100 marcaron un cambio de imagen, de la clásica, a la de aviones multicolores. Finalmente, con los Boeing 767 y Airbus A330 Mexicana extendió sus alas hacia Sudamérica e incrementó su presencia en Europa", se lee en la publicación.Los problemas económicosA pesar de su auge durante gran parte del siglo XX, Mexicana de Aviación comenzó a tener graves problemas económicos desde la década de 1980, época en la que fue nacionalizada. El Gobierno mexicano tenía 52% de la participación de la aerolínea.Sin embargo, las vicisitudes continuaron en el siglo XXI, por lo que la empresa fue privatizada. En ese tiempo, la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA) —que tenía bajo su poder las acciones de esta aerolínea y de Aeroméxico— vendió en 2005 los activos a Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga Andrade. Este conglomerado se enfocaba principalmente en el sector hotelero.Según el estudio La quiebra de Compañía Mexicana de Aviación: Análisis del conflicto jurídico-político y sus consecuencias en los trabajadores, escrito por la doctora en estudios sociales por la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) Iztapalapa Inés Montarcé, esta operación se realizó por solo 165.5 millones de dólares cuando, según representantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), debía valuarse en 1.456 millones de dólares.La condición para este trato, refirió la investigadora en el documento, era que la nueva administración asumiera los pasivos laborales que, para ese tiempo, eran de alrededor de 294 millones de dólares.El diario mexicano El Universal publicó en 2019 que los conflictos en Mexicana de Aviación iniciaron formalmente en 2006, cuando la compañía pidió recortar sus prestaciones a ASPA y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).Con el primer grupo, la aerolínea mexicana firmó un contrato que le permitió ahorrar 200 millones de dólares por cuatro años, esto derivado de ajustes a los sueldos y prestaciones de sus empleos. Pero en el segundo caso la situación fue muy distinta. "Se planteó un conflicto jurídico de naturaleza económica contra este sindicato, al no haber alcanzado un acuerdo", expuso el medio.El portal mexicano especializado en negocios El CEO indicó que la pandemia de influenza AH1N1, en 2009, fue otro aspecto que afectó a Mexicana de Aviación debido a la crisis global en materia sanitaria y económica derivada. "La aerolínea se vio obligada a solicitar un préstamo de 1.000 millones de pesos, para lo cual dejó como aval nueve aviones de su flota más nueva", señaló.Para 2010, los problemas financieros de Mexicana eran insostenibles y esto empeoró con la formalización del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que también era propiedad del Grupo Posadas. "Formalizada el 21 de enero de 2010, esta compañía se creó con el objetivo de absorber la totalidad de las acciones de Mexicana de Aviación y sus filiales [16 empresas en total], incluyendo los bienes intangibles de gran valor comercial, como son la propiedad intelectual y los derechos de la marca Mexicana, logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales", mencionó Montarcé en su estudio.Para agosto de ese año, la aerolínea suspendió sus operaciones. En esa época, según la BBC, la firma aeronáutica tenía pasivos por alrededor de 400 millones de dólares, cifra que subía diariamente debido a que en ella se incluían los salarios no pagados, la tasa de interés de los préstamos financieros y el arrendamiento de toda su flota.El 6 de septiembre de ese mismo año, Grupo Posadas, que era dueño de la aerolínea, solicitó el concurso mercantil, con lo que arrancaron las pláticas con los acreedores para tratar de disminuir el adeudo que tenía la aerolínea mexicana y frenar la quiebra.Tras años de no llegar a acuerdos, la jueza Edith Alarcón decretó el 3 de abril de 2014 la quiebra de Mexicana de Aviación, con lo que oficialmente perdieron su empleo alrededor de 8.500 trabajadores.Primeros acercamientos al Gobierno federalDesde su campaña, el entonces abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia" —conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)—, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador mostró interés en reavivar a Mexicana de Aviación.Al ganar las elecciones presidenciales en 2018, el político mexicano buscó acercarse con los extrabajadores de la aerolínea, que para ese entonces ya llevaba cuatro años en quiebra.En los últimos años, el mandatario latinoamericano ofreció un trato para comprar la marca y vender otro tipo de activos de la compañía. En total, esos elementos tendrían un valor de alrededor de 816 millones de pesos (más de 40 millones de dólares). El pacto supuestamente se había cerrado en enero de este año, pero en mayo pasado los exempleados de la compañía interpusieron amparos, rechazando la manera en que se repartirían las ganancias obtenidas por la venta de los activos."De acuerdo con la ASSA, si se concreta la compra las ganancias deben considerarse entre 6.500 trabajadores", publicó Forbes México el 25 de mayo.Unas semanas después, el 8 de junio de este 2023, el mandatario mexicano dijo que, en caso de no alcanzar un punto en común, la nueva empresa aérea estatal, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se llamaría Maya."Necesitamos decidir sobre la marca, sobre el nombre de la aerolínea. No podemos esperar porque antes de que termine este año empiezan a volar los aviones de esta línea, con o sin el nombre de la marca. Estamos buscando si se le puede poner Maya o algo que tenga que ver con nuestra cultura", destacó en su momento el mandatario.Lo que se pactóLa secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó el 10 de agosto pasado los detalles sobre la compraventa de Mexicana de Aviación al Gobierno de López Obrador.Los puntos más relevantes sobre la transacción, a la cual se llegó tras negociaciones con los extrabajadores, son:"El diseño de las aeronaves tendrá los colores verde, blanco y rojo, símbolos de identidad nacional; llevarán el nombre de la nueva empresa pública, Mexicana de Aviación, constituida formalmente el 16 de junio de 2023 y que se adquiere tras el histórico acuerdo de justicia entre el Gobierno de México y trabajadores, quienes resultaron afectados en 2010 por los manejos de corrupción de gobiernos anteriores", se lee en el texto publicado en el sitio web del mandatario mexicano.Las rutas y otros detallesSegún el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Mexicana de Aviación tendrá 20 rutas que saldrán del AIFA en esta nueva etapa y son las siguientes:Además, con este proyecto se buscará fortalecer la infraestructura aeroportuaria en estos destinos del territorio mexicano:Respecto al costo de los boletos, Sandoval dio a conocer que serán de una sola clase, con un precio entre 18 y 20% menor al habitual ofrecido por las aerolíneas comerciales."La venta de boletos, estamos considerando que a partir del mes que entra, en septiembre, podrán estar ya disponibles. Se está creando también toda la infraestructura tecnológica para ello", declaró en conferencia de prensa.

