https://sputniknews.lat/20230519/oficializan-nueva-aerolinea-estatal-en-mexico-administrada-por-la-defensa-nacional-1139632139.html

Oficializan nueva aerolínea estatal en México administrada por la Defensa Nacional

Oficializan nueva aerolínea estatal en México administrada por la Defensa Nacional

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este jueves 18 de mayo en el Diario Oficial de la Federación la resolución que establece la creación... 19.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-19T03:43+0000

2023-05-19T03:43+0000

2023-05-19T03:43+0000

internacional

méxico

aerolínea

secretaría de la defensa

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

enrique peña nieto

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/12/1139604436_0:77:2597:1538_1920x0_80_0_0_a41f738d7e6db7c89b602cdc330f7562.jpg

La empresa había sido anunciada en octubre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que la aerolínea de bandera estaría controlada por la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), dependencia que no ha parado de sumar tareas y poder durante el actual sexenio.En la resolución, que se conoció este jueves, se explica que el propósito de la firma es "mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado en que existe demanda, lo que representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, además de que se fortalecerá la captación de divisas e inversiones nacionales y extranjeras".El documento también explica que la empresa tendrá como misión "promover, explotar y prestar el servicio público de transporte aéreo no regular nacional e internacional, en sus variantes de fletamento bajo la modalidad de paquete turístico o de traslado, charter y taxi aéreo, por cuenta propia o a través de personas públicas o privadas, así como aquellos servicios complementarios y conexos, además de obtener, bajo cualquier título, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones y, en general, ejecutar todos los actos necesarios para llevar a cabo su objeto social, de conformidad con sus Estatutos Sociales y demás disposiciones aplicables”.Se espera que la aerolínea comience a funcionar a finales del 2023 y se descuenta que operará en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya construcción fue impulsada por el presidente López Obrador tras cancelar la terminal aérea de Texcoco, planeada por el Gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto.A finales de abril, y en una sesión criticada por la oposición por haber sido llevada adelante en una sede alterna y sin la presencia de legisladores que no fueran del oficialismo, el Senado había aprobado una serie de normativas, entre ellas la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, que permitía que la Sedena operara una aerolínea. Formalmente, estará a cargo de la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, adscrita la dependencia militar. "La persona titular de la Secretaría puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sin sujetarse al procedimiento de licitación pública para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos", señalaba el proyecto.

https://sputniknews.lat/20221205/otra-tarea-para-los-militares-mexicanos-tendran-aerolinea-y-controlaran-estos-aeropuertos--1133227453.html

https://sputniknews.lat/20230215/satena-la-aerolinea-estatal-colombiana-que-petro-quiere-llevar-al-mundo-1135775816.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, aerolínea, secretaría de la defensa, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa), enrique peña nieto, andrés manuel lópez obrador