"Es un acto de justicia social": el Gobierno de México formaliza la compra de Mexicana de Aviación

"Es un acto de justicia social": el Gobierno de México formaliza la compra de Mexicana de Aviación

El Gobierno de México formalizó la compra de la marca Mexicana de Aviación, una de las aerolíneas más antiguas de América Latina y que desde casi una década se... 10.08.2023

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que la adquisición de la marca se concretó el pasado 9 de agosto y dijo que será dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).La funcionaria federal precisó que el avalúo final fue de 815 millones de pesos (alrededor de 40 millones de dólares), monto que será repartido entre los integrantes de la compañía a partir del próximo martes 15 de agosto."Hoy podemos celebrar que, gracias a la lucha de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos", subrayó.Posteriormente, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), José Humberto Gual Ángeles, afirmó que esta compra es una muestra de justicia social para los más de 7.000 empleados que perdieron su fuente de ingresos tras la quiebra de la empresa.¿Qué sigue para Mexicana de Aviación?En el evento, el secretario de la Defensa Nacional del país, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer los detalles de cómo operará Mexicana de Aviación a partir de diciembre de este año, que tendrá como titular a uno de los generales de la Fuerza Aérea Mexicana, sin dar a conocer su nombre."Sus bases estarán en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en el que está en construcción, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo", declaró.Esta empresa ya generó 209 empleos directos y, en el futuro, prevé contar con 745 cuando comience sus funciones.La supervisión corrió a cargo de la empresa Boeing, con el fin de obtener la certificación de operación aérea y asesoría en los elementos para comenzar a operar. Esta misma firma otorgará en una primera etapa 10 aviones modelo 777 y 800. La venta de boletos iniciará en septiembre.La inversión total inicial de la aerolínea es de 4.000 millones de dólares, explicó Crescencio Sandoval.Las rutas en las que operará Mexicana de Aviación desde el AIFA son:Los antecedentes de MexicanaA inicios del siglo XXI, Mexicana de Aviación fue privatizada. En ese tiempo, la Corporación Internacional de Transporte Aéreo (CINTRA) —que tenía bajo su poder las acciones de esta aerolínea y de Aeroméxico— vendió los activos a Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga Andrade. El conglomerado estaba enfocado hasta ese momento en el ramo hotelero."La operación se llevó a cabo en 165.5 millones de dólares cuando, según representantes de ASPA [Asociación Sindical de Pilotos Aviadores], estaba valuada en 1.456 millones de dólares, otorgándole así la empresa a menos de 11% de su valor", establece el estudio La quiebra de Compañía Mexicana de Aviación: Análisis del conflicto jurídico-político y sus consecuencias en los trabajadores, escrito por la doctora en estudios sociales por la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana) Iztapalapa Inés Montarcé.El diario mexicano El Universal publicó en 2019 que los conflictos en Mexicana de Aviación iniciaron formalmente en 2006, cuando la compañía pidió ahorros a ASPA y a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).El portal mexicano especializado en negocios El CEO indicó que la pandemia de influenza AH1N1, en 2009, fue otro aspecto que afectó a Mexicana de Aviación debido a la crisis global en materia sanitaria y económica. "La aerolínea se vio obligada a solicitar un préstamo de 1.000 millones de pesos, para lo cual dejó como aval nueve aviones de su flota más nueva", señaló.Para 2010 los problemas financieros de Mexicana de Aviación eran insostenibles y en agosto de ese año suspendió sus operaciones. En esa época, según la BBC, la firma aeronáutica tenía pasivos por alrededor de 400 millones de dólares, cifra que subía diariamente debido a que en ella se incluían los salarios no pagados, la tasa de interés de los préstamos financieros y el arrendamiento de toda su flota.El 6 de septiembre de ese mismo año, Grupo Posadas —dueño de la firma— solicitó el concurso mercantil. Finalmente, tras años de no llegar a acuerdos, la jueza Edith Alarcón decretó el 3 de abril de 2014 la quiebra de Mexicana de Aviación, con lo que oficialmente perdieron su empleo más de 7.000 trabajadores.Durante un largo tiempo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscó adquirir la marca. Aunque esto avanzó recién en enero de 2023, ya que una serie de amparos presentados por los abogados de los exempleados de la aerolínea frenaban esta compra.Por ello, el mandatario latinoamericano comentó que de no alcanzar un punto en común desistiría de ese propósito. Sin embargo, el 10 de julio pasado, López Obrador confirmó la transacción.

