La negativa de Netanyahu a reconocer a Palestina como un Estado "ha demostrado no ser exitosa"

El veterano espía y exdirector del Mossad Efraim Halevy criticó en entrevista con el medio británico 'The Times' que el primer ministro de Israel, Benjamín... 10.01.2024, Sputnik Mundo

"Cuando todo comenzó, Netanyahu dijo: 'perseguiremos a Hamás hasta el fin del mundo'. Ahora no va a repetir esa declaración", señaló el exmando de inteligencia al rotativo.El también diplomático, que alguna vez llamó a negociar con Hamás, consideró que ese momento no llegará jamás debido a que Tel Aviv "nunca reconocerá" al movimiento islamista porque "los ánimos son demasiado altos". Añadió que el Gobierno de Netanyahu no parece estar interesado en apuntalar a la Autoridad Nacional Palestina para que asuma el mando en la Franja de Gaza, una propuesta de Estados Unidos que ha sido rechazada por el presidente palestino, Mahmud Abás. "En última instancia, tiene que haber un elemento de autogobierno por parte de la población", afirmó. "No creo que tengamos la capacidad de dictarles cómo van a manejar sus asuntos una vez que ya no estemos allí". En la misma línea, Halevy consideró que el problema de Netanyahu es que no acepta la solución de dos Estados para el Levante mediterráneo, negando el derecho a la soberanía de Palestina. El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes contra territorio israelí y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que su país desde entonces "está en guerra".Luego de la hostilidad de Hamás contra el sur de Israel, Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que "nada" detendrá al Ejército de su país durante sus incursiones en la Franja de Gaza. Por ejemplo, el 4 de noviembre rechazó "un alto al fuego temporal" contra el enclave.El asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza ha cobrado la vida de al menos 23.210 personas y ha dejado 59.167 heridos. Además, miles están desaparecidas, probablemente bajo los escombros, de acuerdo con cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA, por la sigla en inglés).

