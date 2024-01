https://sputniknews.lat/20240111/el-zala-kub-el-dron-ruso-que-infunde-miedo-a-los-ucranianos-y-pone-nervioso-a-occidente--fotos-1147304028.html

El silencioso vehículo dotado de alas de forma delta es capaz de transportar diversas cargas útiles y puede emplearse como un dron kamikaze o un sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Ha pasado varios mejoramientos que lo han convertido en "una nueva y poderosa herramienta para lanzar ataques aéreos contra Ucrania", según lo describió el medio Newsweek.En este contexto, el experto militar prestó atención en que Occidente suministró casi 23.000 drones a Ucrania solo en 2023. En sus palabras, la mayoría de las aeronaves no tripuladas entregadas a Kiev ya han sido derribadas. Añadió que no cumplen sus objetivos en el campo de batalla debido a exitoso trabajo de los sistemas de guerra radioelectrónica rusos. Mientras tanto, según su punto de vista, los drones del tipo Lancet y Kub "han tomado por sorpresa" a los aliados occidentales.¿En qué consiste el dron Zala Kub?El Kub fue presentado a la pública por primera vez en la feria militar IDEX 2019 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tiene una envergadura de 1,21 metros, una longitud de 0,95 metros y una altura de 0,165 metros. Puede alcanzar una velocidad de 80 a 130 km/h, mientras que su carga útil es de unos 3 kg y la duración del vuelo es de hasta 30 minutos.El dron es lanzado desde una catapulta y puede impactar contra objetivos a una distancia de más de 40 kilómetros, atacándolos en trayectoria vertical, con guiado de precisión. Leonkov precisa que la aeronave ya está modernizada y podría haber obtenido una ojiva potenciada y una cámara de visión nocturna. La última mejora le parece al analista muy relevante en el tiempo frío, cuando las tropas tienen que calentar los motores de sus vehículos, lo que facilitará su localización por el Kub. El dron se desplaza rápidamente y silenciosamente al acercarse al objetivo, lo que hace inútiles los intentos de derribarlo, según el experto.En cuanto a los objetivos ya destruidos por el dron, Leonkov declaró que el Kub ya ha eliminado varios equipos militares ucranianos, incluyendo los obuses M777 de fabricación estadounidense y sistemas de defensa antiaérea. "[La defensa antiaérea ucraniana] no pudo hacer frente a este dron. Está claro que el enemigo, por supuesto, trata de adaptarse y, tal vez, ha encontrado algo como antídoto para la versión anterior del Kub. Así que los desarrolladores siguieron adelante y lo mejoraron para asegurarse de que siga siendo una herramienta eficaz en el campo de batalla", agregó al respecto.Por qué los drones rusos ponen tan nervioso a OccidenteRusia ha impulsado la producción de varios tipos de aeronaves no tripuladas luego del inicio de la operación militar en Ucrania. El conflicto ucraniano ha sido marcado ya por la revolución en el ámbito de la aplicación de drones. Anteriormente, el dron Lancet de la empresa Zala, así como su versión mejorada, acapararon los titulares de los medios occidentales por sus características únicas y su eficacia. El Kub también ha atraído la atención de Occidente, ya que los fabricantes rusos mejoran constantemente sus armas.Basándose en sus datos, el analista informó que los drones occidentales no solo no cumplen sus objetivos, sino que son regularmente derribados por las fuerzas rusas. A su vez, no muestran resultados considerables las estaciones occidentales entregadas a Kiev por la OTAN para detectar y atacar las aeronaves no tripuladas rusas, prosiguió Leonkov.En el contexto del rendimiento de drones rusos, el experto profundizó en un análisis de casi 900 drones de Lancet. Según sus resultados, demostraron mucha eficacia, especialmente en el campo de destrucción de equipos militares. No obstante, tenía ciertas restricciones en cuanto a la masa y la carga de combate, que, en como asegura el analista, fueron solucionadas. Es decir, [los rusos] trabajan, mejoran [estas armas] y [estos drones] se vuelven más mortíferos", continuó. El experto añadió que Rusia también desarrolla la producción de drones First Person View (FPV, o 'visión en primera persona' por las siglas en inglés), que pueden atacar objetivos en movimiento, incluidos tanques y otros vehículos blindados, y sigue modernizándolos. En cuanto a los complejos militares-industriales occidentales, estos "no tienen tiempo de desarrollar un antídoto contra nuestros drones", concluyó Leonkov.

