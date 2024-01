https://sputniknews.lat/20240111/ha-dejado-milei-a-argentina-fuera-del-mundial-lo-que-hay-detras-de-la-polemica-1147308961.html

¿Ha dejado Milei a Argentina fuera del Mundial? Lo que hay detrás de la polémica

En entrevista con Sputnik, un experto explica si la medida del decreto de Milei, que transforma los clubes deportivos en sociedades anónimas, podría llevar a... 11.01.2024, Sputnik Mundo

La noticia de que el presidente argentino, Javier Milei, va a retirar a la selección argentina del Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, ha generado una fuerte repercusión en Argentina.La polémica saltó a raíz del Decreto de Necesidad Urgente (DNU), una lista de medidas presentada por Milei. Entre otras cosas, el documento establece que los clubes deportivos argentinos funcionarán como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).El objetivo es hacer algo similar a lo que se realizó en Brasil en 2021, con la Ley 14.193, que hizo que los clubes dejaran de funcionar como asociaciones deportivas sin fines de lucro para convertirse en Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF). Como resultado, los clubes pasaron a operar como empresas, abriendo su capital a los inversores. Entre los beneficios del cambio está la posibilidad de que los clubes endeudados soliciten la reorganización judicial.Ocho clubes brasileños son actualmente SAF: América Mineiro, Bahía, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco da Gama y Red Bull Bragantino, este último con una modalidad de club-empresa, al ser patrocinado por la bebida que da nombre al equipo. Fortaleza también ha creado una modalidad SAF en la que el club sigue existiendo como asociación deportiva.Argentina, tres veces campeona del mundo, bajo los focosEn el caso de Brasil, el cambio a SAF es opcional y el club puede decidir cómo operar. Y aquí es donde radica la polémica argentina, ya que el decreto de Milei no deja claro si el cambio a SAD será opcional u obligatorio. En caso de ser obligatorio, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) podrían prohibir a Argentina participar en el próximo Mundial, ya que sus estatutos estipulan severas sanciones en caso de injerencia estatal en asuntos relacionados con los equipos que integran esas organizaciones.La Confederación Argentina de Deportes (CAD) presentó un recurso de suspensión cautelar de las medidas relacionadas con el asunto y advirtió que si el plan de Milei sigue adelante, la participación de Argentina en el Mundial está en peligro.Para saber si esto es realmente así, Sputnik habló con Rafael Teixeira Ramos, consultor jurídico deportivo, titular de la cátedra número 48 de la Academia Nacional de Derecho Deportivo, estudiante de doctorado y científico jurídico financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT - Portugal).Para Ramos, todo el embrollo se reduce a si la medida es opcional o no, pues en caso de que sea optativa, "de ninguna manera viola el estatuto de la FIFA ni la propia Constitución argentina".Añade que el hecho de que un equipo de fútbol se convierta o no en SAF no afecta al rendimiento del club y cita a Vasco da Gama, Bahía, Cruzeiro y Fortaleza como ejemplos de ello."Hoy ya tenemos cuatro grandes clubes que se han convertido en Sociedad Anónima de Fútbol. Se puede decir que en todos ellos, dados los resultados inmediatos, no está mal [el cambio a SAF]".Agrega que en Brasil, cuando se discutió el proyecto de ley para crear las SAF, también hubo un rechazo."En el momento en que se discutía el proyecto de ley, no fue un camino de rosas. Hubo dirigentes y abogados de clubes que protestaron, sí, pero no con tanta fuerza como en Argentina, porque en Argentina todo es más intenso que en Brasil, pero aquí hubo muchas críticas, sí."Ramos asegura que nunca estuvo en contra de la ley porque le parecía interesante que no fuera obligatoria."Nadie vino a forzarlos [a los clubes], el Gobierno no los obligó [...]. En Argentina, un decreto es más específico, no es un parlamento el que aprueba un decreto. Es un presidente el que lo hace; el jefe del Ejecutivo. Por eso siempre es más reticente cuando algunas cosas fuertes llegan directamente por decreto", afirma.A su juicio, otro elemento importante a tener en cuenta es "saber cuál va a ser el contenido de ese decreto, si va a obligar a los grandes clubes argentinos a convertirse en SAD o si se les va a dar la opción".Sin embargo, advierte que si no se da la opción a los clubes, la FIFA y la Conmebol podrían, de hecho, bloquear la participación de Argentina en el Mundial."La FIFA presionará para que esto no ocurra debido a la autonomía de las organizaciones deportivas, entre las que se encuentran los clubes".Sostiene que, pese a la fuerte polémica generada, a lo único que pueden aspirar los argentinos es a conocer el contenido de las medidas relativas a las SAD contenidas en el decreto.Si creen que es una cuestión dictatorial, aunque sea opcional, pueden presionar. Y la forma de presionar es amenazando con no aceptar la legitimidad de la inscripción en las competiciones", concluye el experto.

