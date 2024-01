https://sputniknews.lat/20240111/nepobabies-las-denuncias-de-nepotismo-en-paraguay-comienzan-a-afectar-al-gobierno-de-pena-1147294438.html

'Nepobabies': las denuncias de nepotismo en Paraguay comienzan a afectar al Gobierno de Peña

'Nepobabies': las denuncias de nepotismo en Paraguay comienzan a afectar al Gobierno de Peña

Denuncias de favoritismo en el seno del Congreso paraguayo han causado controversia, a la vez que el presidente Santiago Peña promulga enmiendas a la ley... 11.01.2024, Sputnik Mundo

El 6 de enero, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una serie de enmiendas a la legislación existente en materia de control de conflictos de interés en el ámbito público, en medio de una ola de denuncias por nepotismo sobre distintas autoridades, en especial dentro del poder legislativo del Estado guaraní.Parte de la sociedad civil organizada denuncia que las enmiendas promulgadas por el mandatario a la ley antinepotismo otorga impunidad a quienes incumplan la norma, ya que elimina la obligatoriedad de declarar nexos familiares en cargos públicos o mediante contratos con el Estado.De hecho, ocurre "a pesar de que existe la Ley 1626/2000, que establece que todos los ingresos a la función pública tienen que ser a través de concursos públicos de oposición", agregó.A modo de ejemplificar el panorama sobre conflictos de interés y nepotismo en la Administración paraguaya, Gorostiaga Guggiari sostuvo que desde el 2008 "solamente siete cargos habían sido concursados. El resto de la Administración pública había entrado por contactos, por intereses, a través de familiares y demás".Las modificaciones a la normativa se dieron incluso tras los casos de nepotismo en el Congreso paraguayo que han sido denunciados, en las últimas semanas, en algunos medios de comunicación.Tal es el caso del presidente del Senado y militante de la Asociación Nacional Republicana (ANR) —nombre oficial del hegemónico Partido Colorado—, Silvio Ovelar, quien nombró a su hijo de 20 años en un cargo administrativo sujeto a concurso público, "con un salario, dentro de todo, no tan escandaloso".Hay otros casos, como la hija del vicepresidente Pedro Alliana, "quien es asesora de la Cámara de Diputados con un sueldo de 18 millones de guaraníes (2.470 dólares) y acaba de recibirse de la universidad", ejemplificó la analista.Abundó que, desde el inicio de su mandato, Santiago Peña y el Partido Colorado "están buscando un copamiento de todos los poderes del Estado. Tiene que ver con un tema de pago de favores y con un asistencialismo a los parientes de los políticos". "¿Quién le dice a Alliana que su hija no está capacitada, siendo el vicepresidente de la república?", lamentó Gorostiaga Guggiari.Según la politóloga, el principal beneficiado con esta práctica es el sector del Partido Colorado que responde al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), padrino político de Peña.No obstante, la académica paraguaya destaca que el nepotismo no es necesariamente el peor de los flagelos de la Administración pública paraguaya. "Hay cuestiones peores a nivel de la institucionalidad propia del país y su seguridad jurídica", apuntó.Gorostiaga Guggiari advirtió que "el copamiento de las instituciones de poder efectivo es impresionante" durante la actual Administración; sin embargo, para la analista estas denuncias por sí mismas no constituyen una amenaza para el Gobierno de Peña."La gente está cansada de esto, pero este tema en particular no tiene el nivel de fuerza para contrarrestar el poder que tiene la ANR hoy en día", subrayó. "Los que sí están denunciando permanentemente estas cosas son los medios de prensa, que además de sacar a la luz los casos, está haciendo un control casi diario de estos nepobabies como les llaman".

