https://sputniknews.lat/20240112/si-continua-endeudandose-eeuu-entrara-a-una-espiral-de-la-muerte-y-caera-en-un-colapso-financiero-1147316950.html

Si continúa endeudándose, EEUU "entrará a una espiral de la muerte y caerá en un colapso financiero"

Si continúa endeudándose, EEUU "entrará a una espiral de la muerte y caerá en un colapso financiero"

La deuda de Estados Unidos marcó un hito, al rebasar los 34 billones de dólares. Si esta situación continúa, el país norteamericano podría acercarse a un... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T23:55+0000

2024-01-12T23:55+0000

2024-01-13T00:18+0000

economía

💬 opinión y análisis

dólar

jp morgan

eeuu

desdolarización

📈 mercados y finanzas

covid-19

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0b/1147314845_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f1843cd2e13b776a0880dae8b5edfdb0.jpg

Un estratega de JP Morgan, Michael Cembalest, señaló recientemente que si bien es urgente la intervención para evitar un mayor endeudamiento en Washington, el mercado parece permitir que la situación continúe."Estamos acostumbrados al deterioro de las finanzas públicas estadounidenses con consecuencias limitadas para los inversores, y un día esto puede cambiar", precisó en un informe.El economista mexicano Francisco Rueda concuerda con Cembalest y agrega que, en algún momento, quienes realizan negocios en el país angloparlante pueden perder la confianza en su mercado, lo que derivaría en una fuerte depreciación del dólar y graves descensos en Wall Street.Al respecto, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar destaca para este medio que la deuda estadounidense se acerca a un punto de no retorno, aunque hay que tomar en cuenta diversos factores, como el poder que, a pesar de la desdolarización, aún conserva su divisa."Hay algo muy importante que, en ocasiones, se olvida: [Washington] emite el dinero internacional. Mientras haya confianza en su divisa, puede expandir su nivel de deuda (...) Pero eso no quiere decir que no se deban cuidar algunas convenciones sobre el endeudamiento y las finanzas públicas", subraya.Un descenso anunciadoUn punto de inflexión importante, de acuerdo con Rueda, fue cuando el techo de la deuda comenzó a aumentar cada vez más, es decir, a inicios del siglo XXI, cuando se reformó el sistema para autorizarlo."Del 2000 a la fecha la deuda de EEUU se ha triplicado como porcentaje del PIB [Producto Interno Bruto]. Es decir, a inicios del siglo, la deuda era de aproximadamente 40% del PIB estadounidense. Eso era sano. Pero en la actualidad, supera el 120%. Eso ya es un tema preocupante, ya que es uno de los países con mayor deuda en el mundo, casi al nivel de Grecia o Japón", expone.Entre los aspectos que han provocado que Washington esté en esta difícil situación y que las grandes calificadoras rebajaran la nota de la nación norteamericana, se enumeran las guerras en Irak y Afganistán, por nombrar algunos factores.Elecciones de EEUU en 2024 y otros retosAdemás de sus problemas económicos, Washington deberá enfrentarse a la desdolarización y la aparición de más jugadores en el tablero mundial, donde entes como la alianza entre Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, conocida como BRICS, cobran fuerza, pero el mayor desafío son las elecciones presidenciales de este 2024, cuando la nación angloparlante renovará su ejecutivo federal.Los comicios "ponen en aprietos a EEUU porque el presidente Joe Biden incrementó considerablemente la deuda. Muchos dicen que era necesario para hacer frente por la pandemia, pero con [Donald] Trump, que podría ser el otro candidato, mantuvo la deuda estable, pero igualmente hizo una reforma fiscal que dio bastantes facilidades y esto tampoco fue suficiente", expresa Rueda. Por otro lado, el economista César Salazar pondera que estos riesgos ya están considerados por los mercados. Lo que sí puede empeorar su situación es el estallido de algún conflicto en el mundo, similar a lo que pasa entre Israel y Palestina actualmente."Hay muchísimos riesgos geopolíticos y esos son los que tendrían una verdadera fuerza disruptiva. Los problemas, por ejemplo, que pueden causar las elecciones, se miran, saben y analizan (...)", reflexiona.La única estrategia que podría seguir Washington para evitar su caída, agrega Rueda, es aumentar la carga fiscal, pero todo dependerá no solo de la jornada electoral estadounidense, sino de cómo se comporte la economía mundial.Sobre esto, Salazar menciona que Washington aún puede hacer uso de su soberanía monetaria para estimular el crecimiento económico, esto si mantiene la confianza de los inversores.

https://sputniknews.lat/20240105/uno-de-cada-tres-paises-de-la-onu-emprendio-el-camino-de-la-desdolarizacion-1147145385.html

https://sputniknews.lat/20240110/jp-morgan-compara-la-economia-de-eeuu-con-una-rana-hirviendo-por-su-deuda-de-34-billones-1147271089.html

https://sputniknews.lat/20231226/como-el-2023-marca-el-comienzo-de-facto-de-un-nuevo-orden-economico-organizado-1146909977.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, dólar, jp morgan, eeuu, desdolarización, 📈 mercados y finanzas, covid-19, 💶 divisas