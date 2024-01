https://sputniknews.lat/20240112/zelenski-ya-no-es-redituable-para-la-prensa-occidental-que-empieza-a-decir-verdades-sobre-ucrania-1147363939.html

Zelenski ya no es redituable para la prensa occidental, que empieza a decir verdades sobre Ucrania

Zelenski ya no es redituable para la prensa occidental, que empieza a decir verdades sobre Ucrania

El conflicto con Rusia le ha costado a Ucrania la vida de sus soldados más experimentados, según el periódico estadounidense 'Wall Street Journal'. Así, ya son... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T22:48+0000

2024-01-12T22:48+0000

2024-01-12T22:49+0000

ajedrez de geopolítica

ucrania

volodímir zelenski

💬 opinión y análisis

eeuu

washington

new york times

the wall street journal

rusia

ejército de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0c/1147364056_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5139b080e4ec8f867770017d093ef0dd.jpg

Ajedrez de Geopolítica Ajedrez de Geopolítica

Panorama tétrico para KievAl citar a un representante de las Fuerzas Armadas ucranianas, el Wall Street Journal ha dejado ver el estado calamitoso de las fuerzas de Kiev, al afirmar que "Ucrania ha perdido miles de militares, incluidos los combatientes más experimentados y motivados".Como si eso fuera poco, el periódico estadounidense también informó que la llamada contraofensiva ucraniana terminó antes de que comenzara, y citó otra fuente que añadió que Washington ya no está tan seguro de apoyar a su aliado en Europa debido sus propias disputas políticas internas.En este sentido, hay que destacar que últimamente los medios de comunicación de Occidente no cesan de difundir información negativa sobre el desempeño de las fuerzas del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desde el lanzamiento mismo de su pasada contraofensiva veraniega, en la que perdió a más de 90.000 soldados entre muertos y heridos, según cifras del Gobierno ruso.Por su parte, el diario estadounidense New York Times explicó las condiciones en las que operan las tropas de Kiev, que sufren escasez de personal desde hace tiempo, algo que complica mucho la ambición de ganar terreno."Este tipo de publicaciones muestra que hay división en torno a la manera que ha habido de la cobertura de la guerra por parte de los medios. Al principio, todos al unísono apoyaron ciegamente la posición de Washington. Sin embargo, ya ha habido divisiones en el hecho de que se está viendo que una cosa es la propuesta militar de Washington y otra cosa es la realidad", advierte al respecto el doctor en geopolítica Rolando Dromundo.

https://sputniknews.lat/20240111/eeuu-sin-fondos-para-la-asistencia-a-ucrania-1147319999.html

ucrania

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

ucrania, volodímir zelenski, 💬 opinión y análisis, eeuu, washington, new york times, the wall street journal, rusia, ejército de ucrania