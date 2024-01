https://sputniknews.lat/20240113/ataque-contra-huties-acerca-a-biden-a-conflicto-regional-que-buscaba-evitar--1147363471.html

Ataque contra hutíes acerca a Biden a conflicto regional que buscaba evitar

Ataque contra hutíes acerca a Biden a conflicto regional que buscaba evitar

Desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado a evitar que esos enfrentamientos se conviertan en... 13.01.2024, Sputnik Mundo

Un artículo publicado en The Guardian advierte que el ataque coordinado de Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes de Yemen podría derivar en una guerra regional que hasta ahora estaba tratándose de evitar.El diario británico revela que Estados Unidos y sus aliados intentaron por todos los medios disuadir a los hutíes, con la diplomacia, los canales clandestinos, las señales y las amenazas, pero ninguno de estos métodos funcionó.Días antes de realizar el ataque, Biden insistió en que debía lanzarse una última advertencia formal y, el 3 de enero, Estados Unidos y 13 de sus aliados emitieron una declaración en la que advertían de que los hutíes "asumirían la responsabilidad de las consecuencias" si continuaban los ataques.La advertencia no funcionó y el grupo rebelde apoyado por Irán, lanzó el 9 de enero uno de los mayores ataques hasta la fecha, tres misiles y hasta 20 drones, contra la navegación comercial y la fuerza naval liderada por Estados Unidos.Desde el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel y la feroz respuesta israelí contra Gaza, la administración Biden ha trabajado duro para contener el conflicto, persuadiendo a los israelíes a no ir más allá de Gaza, sin embargo su ataque a los hutíes podría poner en peligro esa labor.De acuerdo con The Guardian, el mayor temor es que, tras los ataques de la noche a la mañana, Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados estén un paso más cerca de la confrontación directa con Irán.

