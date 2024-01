https://sputniknews.lat/20240113/pekin-intenta-promover-el-desarrollo-pacifico-de-los-lazos-con-taiwan-tras-elecciones-1147379966.html

Pekín intenta promover el desarrollo pacífico de los lazos con Taiwán tras elecciones

PEKÍN (Sputnik) — Pekín promoverá el desarrollo pacífico de los lazos con Taiwán y su reunificación con China, declaró el portavoz de la Oficina de Asuntos de... 13.01.2024, Sputnik Mundo

El sufragio, continuó, "no alterará la situación general ni el curso del desarrollo de las relaciones de las dos costas [del estrecho de Taiwán], no cambiará el deseo común de los compatriotas de ambos lados del estrecho de acercarse y no detendrá la tendencia general de la reunificación del país".Chen subrayó asimismo que las elecciones demostraron que el gobernante Partido Democrático Progresista no representa la opinión de toda la sociedad de Taiwán. China trabajará con los partidos políticos, grupos y representantes de diferentes sectores de la población de la isla para contribuir a los intercambios y la cooperación bilateral, aseguró el portavoz. El 13 de enero, Taiwán acogió las elecciones del jefe de la Administración de la isla y para el Parlamento local. Según los datos de la Comisión Central Electoral, la afluencia a las urnas se situó en el 69,8%. El candidato del gobernante Partido Democrático Progresista, Lai Ching-te, ganó los comicios con el 40,05% de votos. La inauguración del ganador está fijada para el 20 de mayo de 2024. Mientras tanto, el gobernante Partido Democrático Progresista perdió 11 escaños en el Parlamento, según la Agencia Central de Noticias de Taiwán. El Partido Democrático Progresista obtuvo 51 escaños, el partido opositor Kuomintang —que está a favor de un diálogo con China— 52 escaños y el Partido Popular de Taiwán, ocho escaños.

