El Pentágono "quedó frustrado" con el Reino Unido por las filtraciones sobre Yemen

Según el periódico, la cooperación militar entre Washington y Londres ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la "relación especial" entre ambos países, pero el 11 de enero por la noche, en vísperas de la operación, "hubo un momento de tensión". "Ocurrió cuando [el diario británico] The Times informó de que se había convocado una reunión del Gabinete para discutir la acción militar", afirma el artículo."Una fuente bien informada" comunicó al diario que los militares estadounidenses "expresaron su frustración" por las acciones de sus colegas británicos, ya que normalmente solo se informa de este tipo de operaciones cuando los soldados han regresado a las bases.Se destaca, que en los últimos 20 años se ha convertido en norma en el Reino Unido que el Parlamento tenga derecho a voto en asuntos militares, mientras que en el caso del ataque a Yemen se ha "pasado por alto" a los parlamentarios. "Mientras tanto, la verdadera magnitud del descontento de EEUU por la filtración no está clara", escribe la publicación. El jefe del Ministerio de Defensa británico, Grant Shapps, declaró al periódico que "no tenía conocimiento de ninguna frustración en Washington por la filtración". Al mismo tiempo, altos funcionarios del Gobierno insisten en que la filtración no tuvo ningún impacto en el calendario o el progreso de la operación, añade el Telegraph.Tras la escalada del conflicto palestino-israelí del 7 de octubre de 2023 y la subsecuente crisis humanitaria en Gaza, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que impedirán el tránsito de buques que navegan desde y hacia Israel por los mares Rojo y Arábigo, hasta que Tel Aviv levante el bloqueo humanitario sobre el enclave palestino.En respuesta, desde EEUU anunciaron la Operación Guardián de la Prosperidad, dedicada a garantizar el tráfico de buques civiles. En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y sus aliados lanzaron decenas de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen, incluidas Saná y Hodaida. Al día siguiente, las fuerzas navales de EEUU y del Reino Unido realizaron nuevos ataques aéreos contra en el norte de la capital yemení.

