Exanalista del Pentágono a Sputnik: los ataques a Yemen "son legítimos", pero con condiciones

Exanalista del Pentágono a Sputnik: los ataques a Yemen "son legítimos", pero con condiciones

Los ataques contra Yemen por parte de Estados Unidos y Reino Unido han causado fuerte polémica en lo que respecta a su legitimidad, su relación con las... 13.01.2024

internacional

💬 opinión y análisis

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

antony j. blinken

joe biden

administración de eeuu

política

eeuu

yemen

israel

Sputnik consultó al exanalista de seguridad del Pentágono, Michael Maloof, para conocer las respuestas a estas y otras cuestiones.¿Qué tan legítima fue la decisión de atacar a Yemen sin la autorización del Congreso?Michael Maloof afirmó que, desde el punto de vista del derecho internacional, los ataques de EEUU y Reino Unido son legítimos. Aclaró que los barcos anglosajones estaban siendo atacados y por esto podían responder.Hasta el momento, agrega, Estados Unidos se había limitado a atacar a los drones que estaban siendo disparados. Pero señala que, al parecer, los hutíes también apuntaban a los propios buques de guerra en aguas internacionales. El experto agregó que se prestaba para una respuesta tendiente a empezar a golpear las lanzaderas. Subrayó que hubo advertencias en este sentido, y los hutíes optaron por no hacerles caso.Pero añadió, que en última instancia, si persiste y esto se intensifica, el legislativo tendrá que aprobarlo. Por desgracia, indicó, el Congreso está en desorden y ahora hay un gran debate acerca de si se debe seguir apoyando no solo a Ucrania, sino también a Israel. Así que, subrayó que Israel probablemente ganaría entre los dos debido al tremendo lobby a su favor existente en el Congreso. Maloof precisó que esto está haciendo que el año electoral de EEUU sea, como mínimo, muy turbulento.¿Cómo se relacionan estos ataques en Yemen con las próximas elecciones en Estados Unidos y las valoraciones de Biden?El exanalista afirmó que la Administración Biden ha sido negligente en su visibilidad, por así decirlo, en las últimas semanas, y como consecuencia, necesita dar nuevamente una apariencia de fortaleza al ser un año electoral. Señaló, de igual manera, que lo más importante es que los ciudadanos necesitan tener la imagen de un jefe del Ejecutivo fuerte. Maloof subrayó que Biden ha sido todo menos esto, entonces, esta respuesta pretendía ser defensiva.Pero, Maloof añade que la autodefensa a veces puede dejarse llevar, como lo atestigua la historia cuando el presidente Johnson, en el golfo de Tonkin, que inició la Guerra de Vietnam, no solo atacó a los barcos que fueron víctimas de los destructores estadounidenses en ese golfo, sino que decidió seguir adelante y bombardear toda la costa de Vietnam del Norte.Añadió que lo que podría detenerlo es que Estados Unidos detuviera todas sus exportaciones de municiones a Israel en este momento, porque de lo contrario solo se estaría alimentando el fuego. Agrega que el país norteamericano está echando más y más gasolina a la hoguera. Y esto es lo que es posible percibir aquí.Destacó que, como consecuencia de no solo ser alentado, Israel se siente envalentonado y ahora quiere entrar en el sur del Líbano. Por esto, aseguró, que mientras Estados Unidos esté proporcionando este apoyo, esto es lo que será visto como resultado. A su vez, Maloof sostiene que la gente tiene que entender esto y decidir que no se está tratando con un presidente muy fuerte.¿Qué relación tiene la visita de Blinken a Oriente Medio con los ataques a Yemen?Maloof afirmó que estaba claro que la visita de Blinken ha sido inútil. El exanalista especificó que fue tan eficiente como un grano en la cara. Agregó que los hutíes siguieron atacando incluso mientras Blinken estaba en la zona, así que su efectividad era casi nula, y solo lo aguantan porque es un alto funcionario del Gobierno estadounidense.Pero más allá de esto, considera el experto, "es irresponsable, ineficaz, y muy tímido y manso, no es fuerte en absoluto". Y en este sentido, añade, no está haciendo nada que provoque o muestre alguna capacidad para unir a estas partes, solo gasta el dinero, viaja sin hacer nada y es totalmente inútil.Por ahora, expresa el exanalista, los países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son suníes y realmente quieren amortiguar todo porque tienen otras agendas, y la guerra no es ella. Añade que los saudíes han estado trabajando muy duro para poner fin a la guerra con Yemen. Subraya que si finalmente se ejerce presión, incluso sobre estos países, si los israelíes se expanden, considerando que ya han hablado de que quieren seguir adelante y bombardear incluso a Irán. Así que, concluye Maloof, mientras Estados Unidos les dé esta capacidad, nada bueno saldrá de ello.

