"Washington puede ver que el conflicto de Ucrania no se puede ganar"

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró recientemente a la prensa que la ayuda estadounidense a Ucrania "se ha detenido", en momentos en que los fondos destinados a Kiev siguen bloqueados en el Congreso debido a la oposición de los republicanos, que prefieren que la Administración Biden gaste en problemas internos en vez de involucrarse en conflictos externos. Añadió que Ucrania está "ahora en un segundo plano en la mentalidad occidental", y que la escalada en Yemen tras los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes es "más importante para Occidente ahora, porque el transporte marítimo comercial está en riesgo". Y es que lo que sucede en Oriente Medio es una "escalada sigilosa de una guerra regional" que no puede ignorarse porque "realmente puede dañar la economía global" e impactar negativamente en los precios y los flujos petróleo y otras materias primas."Si esta guerra se intensifica, será peligrosa desde el punto de vista económico y militar, y tendrá repercusiones mundiales", advirtió la especialista.En cuanto a las naciones del Sur Global, prosiguió Chenoy, están especialmente en contra de "cualquier otra guerra" porque todas se enfrentan a "retos de desarrollo y problemas internos en los que tienen que concentrarse; muchos países están endeudados, muchos tienen sus propios conflictos"."El Sur Global no quiere ver ahora ninguna conflagración en Oriente Medio, porque si los precios del petróleo suben, ellos son los primeros en verse afectados negativamente. Expresarían su neutralidad en un conflicto de este tipo y pedirían la paz inmediata. También hacen un llamamiento a los hutíes para que no pongan en peligro la navegación comercial, mantengan seguras las rutas marítimas y negocien una resolución de la cuestión palestina", afirmó. Además, en los altos círculos políticos de Washington, sobre todo entre los republicanos, existe la incertidumbre sobre si realmente el dinero estadounidense está llegando a las manos correctas en Kiev. El 11 de enero pasado, un organismo de control del Pentágono determinó que Estados Unidos no rastreó más de 1.000 millones de dólares en material militar entregado a Ucrania. Según la auditoría, las deficiencias en la supervisión exigida por los funcionarios norteamericanos impiden a Washington hacer un seguimiento de más de 1.000 millones de dólares en armas y material militar.

