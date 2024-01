https://sputniknews.lat/20240115/arevalo-asegura-que-esta-listo-para-jurar-como-nuevo-presidente-de-guatemala--video-1147397986.html

Arévalo asegura que está listo para jurar como nuevo presidente de Guatemala | Video

Bernardo Arévalo aseguró la noche del 14 de enero que ya está listo para rendir juramento como nuevo presidente de Guatemala tras rencillas en el Congreso del... 15.01.2024

américa latina

guatemala

bernardo arévalo

La ceremonia fue aplazada desde las 15:00 horas (local) debido a que el Congreso, controlado por sus opositores, se enfrascó en un debate sobre la admisión de los nuevos legisladores, algo que fue interpretado por buena parte de la sociedad guatemalteca como un intento más de obstaculizar que Arévalo llegara a la Presidencia. Los 160 diputados que conforman la nueva legislatura de Guatemala (2024-2028) ya tomaron posesión finalmente."Queda instalada la X legislatura para el período 2024-2028", proclamó la presidenta saliente del parlamento unicameral, Shirley Rivera. En palabras del legislador José Inés Castillo, lo que realmente hicieron los diputados opositores al Movimiento Semilla —del presidente Arévalo— fue "retrasar la instalación del Congreso, de la décima legislatura, porque no quieren darle posesión al presidente Arévalo".En las calles miles de personas marcharon hacia el Congreso guatemalteco para exigir que dejaran asumir el cargo a Bernardo Arévalo. Los medios locales reportaron incluso enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. Una accidentada llegada al poder Los intentos por impedir que Arévalo se convierta en presidente constitucional de Guatemala fueron condenados por buena parte de la comunidad internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se encuentra en suelo guatemalteco para presenciar la investidura, ha dicho que no se irá del país hasta que Arévalo haga su juramento. El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también leyó un pronunciamiento de la comunidad internacional en el que piden al Congreso de Guatemala "cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder" a Bernardo Arévalo. El comunicado fue firmado por jefes de Estado, de Gobierno, cancilleres y funcionarios de alto nivel de los países invitados, por el secretario General de la OEA, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.Desde su victoria en las elecciones de agosto pasado, el líder de Movimiento Semilla y mandatario electo se ha enfrentado a varios intentos desde el propio gobierno de impedir su toma de posesión. Desde su campaña, prometió acabar con la corrupción y eso, según él, ha provocado una oleada de críticas en su contra desde las élites políticas y empresariales que no quieren perder privilegios. Apenas el 6 de enero, Arévalo denunció otro intento de los fiscales del Ministerio Público de anular los resultados de los comicios del 25 de junio y la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023.Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones el 20 de agosto con el 60,91% de los votos frente a su rival Sandra Torres, quien obtuvo 39,09% de los sufragios, según los datos del Tribunal Supremo Electoral publicados el pasado 28 de agosto. De esta manera, Arévalo se convirtió en el primer presidente electo emanado de un movimiento de izquierda en más de medio siglo en el país centroamericano.

guatemala

