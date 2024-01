Avanza ley ómnibus en Congreso argentino y Milei gana respaldo de empresarios en reforma laboral

https://sputniknews.lat/20240115/avanza-ley-omnibus-en-congreso-argentino-y-milei-gana-respaldo-de-empresarios-en-reforma-laboral-1147415485.html

En los últimos días, empresarios argentinos alzaron la voz en favor de la reforma laboral que impulsa el flamante mandatario argentino Javier Milei, pero que tiene gran resistencia de los sindicatos.El grupo empresario, nucleado bajo la agrupación Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), sostiene que estos cambios provocarán un entorno propicio para el desarrollo, el crecimiento económico y la generación de empleo.Paralelamente, también aprobaron las medidas otras instituciones como la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), cuyo secretario general, José Luis Ammaturo, estuvo en comunicación con Cara o Ceca.Además, se mostró a favor de aumentar el período de prueba de tres a ocho meses. "Este período se usa para capacitar al trabajador y el tiempo no es suficiente. Esto abre la puerta a que se contraten trabajadores con menos experiencia y se puedan capacitar".La laboral es una de las tantas reformas que impulsó el presidente Milei durante su primer mes de gestión. Los legisladores están trabajando en sesiones extraordinarias para tratar todas ellas. El Gobierno pide que se apruebe de manera exprés, pero muchos dirigentes tienen reparos en darle un "cheque en blanco" a la nueva gestión."El principal obstáculo es el consenso sobre una variedad de temas que se mezclan a la hora de debatir y de discutir. Son muchísimos temas en una misma ley, con lo cual hay muchísimas opiniones y variedad de ideas. Esto tendría que haber sido de otra manera, se tendría que haber encarado de otra manera", dijo a Cara o Ceca Gabriel Chumpitaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio."Las formas son importantes y deberían discutirse leyes puntuales por temática y no una tan amplia como la ley ómnibus. No se puede cambiar la Argentina de 100 años en apenas siete días o en un mes. Pero a pesar de que no coincida en términos personales con alguna de las propuestas que presenta el Ejecutivo, entiendo que hay que apoyar, es un momento de cambio, y obviamente, marcando las distintas diferencias que tengamos con el Gobierno, vamos a intentar apoyar todo lo que se pueda", agregó.Finalmente, asumió Bernardo Arévalo en GuatemalaBernardo Arévalo se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala, luego de meses de incertidumbre y persecusión por parte de la Justicia, que en varias oportunidades intentó anular la validez del resultado electoral en favor del líder del Movimiento Semilla.Aún así, la ceremonia de asunción se extendió más de lo debido por desacuerdos en el Congreso."Hubo presión internacional para que se regularizara la situación y asumiera el presidente electo. Gustavo Petro dijo que no se iría del país hasta que esto no estuviera garantizado", afirmó en diálogo con Cara o Ceca el periodista guatemalteco Isaías Morales."Lo primero que hizo luego de asumir fue comprometerse con los grupos indígenas que están protestando. Él se comprometió a respetar la democracia y luchar contra la corrupción", indicó Morales.

