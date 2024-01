https://sputniknews.lat/20240115/la-reunion-de-davos-sobre-la-formula-de-paz-de-kiev-no-logra-resultado-alguno-1147410879.html

La reunión de Davos sobre la fórmula de paz de Kiev no logra resultado alguno

La reunión de Davos sobre la fórmula de paz de Kiev no logra resultado alguno

Antes de celebrarse en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Internacional, tuvo lugar una reunión sobre la llamada fórmula de paz del presidente... 15.01.2024, Sputnik Mundo

Kiev esperaba persuadir a los países del sur global para que cambiaran su postura, ya que muchos de ellos se muestran ahora reticentes a apoyar a Ucrania, señala el medio y agrega que a la reunión asistieron 83 delegaciones.Las autoridades ucranianas intentarán aprovechar la reunión anual de líderes políticos y empresariales del mundo para recuperar su atención, concluye Bloomberg.Como escribió el jefe de la oficina del diario en Bruselas, Henry Foy, en su artículo para el Financial Times, el principal logro de la reunión sobre Ucrania en Davos fue el aumento del número de participantes en la foto conjunta.Previamente, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, instó a incluir a Moscú en la reunión sobre la fórmula de paz de Zelenski, ya que "no habrá paz, si Rusia no dice su palabra". "No son más que debates, este es un proceso que no está ni puede estar destinado a lograr un resultado concreto por una razón obvia y simple: no estamos participando allá", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev, para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

