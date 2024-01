https://sputniknews.lat/20240116/eeuu-no-esta-listo-para-entrar-en-conflicto-con-iran-1147449787.html

"EEUU no está listo para entrar en conflicto con Irán"

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó con misiles balísticos objetivos que, aseguran, estaban afiliados al Mossad y al Estado... 16.01.2024, Sputnik Mundo

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos caracterizó los ataques con misiles de Irán como "imprudentes e imprecisos" y dijo que Washington "continuaría evaluando la situación". Por otra parte, un portavoz del Departamento de Estado "condenó enérgicamente" los ataques de Irán en territorio iraquí, acusando a Teherán de "socavar" la estabilidad de Irak.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo que los ataques gemelos del CGRI en Siria e Irak fueron lanzados en defensa de la soberanía y la seguridad de Irán y para luchar contra el terrorismo.EEUU "no está listo" para la confrontaciónCon el poder de Estados Unidos en Oriente Medio bajo amenaza y Washington enfrentando una serie de crisis en múltiples frentes que esa nación ha provocado en todo el mundo, desde Medio Oriente hasta Europa del Este y Asia, el país norteamericano simplemente no está preparado para un enfrentamiento con Irán, dijo a Sputnik el investigador del Centro de Estudios de Oriente Medio del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales con sede en Moscú, Nikolái Surkov. En cuanto a los ataques con misiles de Irán, el investigador recordó que la República Islámica "siempre" usa la fuerza "de manera muy mesurada", y dijo que Teherán ha demostrado de forma similar y consistentemente "no estar interesado absolutamente en un conflicto importante ni con Israel ni con Estados Unidos".Y aunque todos los bandos intercambian golpes, intentan mantener la confrontación por debajo del nivel de una guerra importante que nadie necesita, asegura. "Están tratando de cambiar el equilibrio de poder a su favor utilizando varias herramientas y poderes híbridos, pero nadie se beneficia de una gran guerra. Por lo tanto, la pregunta es si podrán permanecer en esta zona gris entre la paz y la guerra y durante cuánto tiempo", enfatizó Surkov.¿Cuál sería el único país interesado en un conflicto?El director del Centro de Estudios de Oriente Medio, Semión Bagdasarov, está de acuerdo con la evaluación de Surkov de que ni Teherán ni Washington quieren la guerra, añadiendo que, si se desata un conflicto, podría ser iniciado por un tercero."[La posibilidad de un conflicto] no está relacionada con el ataque de Irán en Erbil. Pero esa posibilidad existe y se basa en el comportamiento del primer ministro israelí Netanyahu, que ignora a los estadounidenses, que no están del todo interesados ​​en la gran guerra", especialmente en un año electoral", dijo a Sputnik Bagdasarov."¿Bajo qué condiciones es posible una guerra directa entre Estados Unidos e Irán? Solo después de los ataques contra el territorio de Irán. Además, no me sorprendería que los ataques no vinieran de los estadounidenses, sino de Israel. Israel tiene los medios para entregar varios tipos de armas, incluidas armas nucleares, a Irán. Se trata de los llamados misiles Jericho-3, Jericho-4 (Jericho-1 y Jericho-2 no son adecuados en términos de alcance), así como los submarinos clase Dolphin que tienen misiles de crucero", afirmó el especialista.En resumen, Bagdasarov considera que, "si hay una guerra, será provocada por Israel", ya que Estados Unidos está muy ocupado tratando de impedir que Hizbulá del Líbano se una al conflicto palestino-israelí y tratando de lidiar con la campaña de los hutíes para cerrar el mar Rojo.*Estado Islámico es un grupo prohibido en Rusia por terrorismo.

