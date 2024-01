https://sputniknews.lat/20240117/cual-es-el-punto-vulnerable-de-occidente-que-han-golpeado-los-huties-1147475440.html

¿Cuál es el punto vulnerable de Occidente que han golpeado los hutíes?

¿Cuál es el punto vulnerable de Occidente que han golpeado los hutíes?

Al controlar un estrecho clave para el comercio internacional en el mar Rojo, los hutíes de Yemen está provocando el fenómeno de cuello de botella, afectando a... 17.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-17T22:45+0000

2024-01-17T22:45+0000

2024-01-17T22:45+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

yemen

occidente

mar rojo

seguridad

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0c/1147347924_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_6f550f0b078f24ce6729a519c2fe082b.jpg

"Los hutíes dominan el estrecho paso hacia el mar Rojo, lo que les permite sabotear un punto vulnerable de la cadena de suministro mundial", afirma el columnista David Ignatius, especialista en política internacional.De acuerdo con Ignatius, los ataques de Estados Unidos del pasado 11 de enero contra más de 60 posiciones de los hutíes en los que fueron lanzados supuestamente más de 100 proyectiles de precisión no parecieron amedrentar al grupo rebelde yemení."Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos [EAU] libraron una guerra contra ellos a partir de 2014. Los EAU se rindieron en 2020, y los sauditas aceptaron un acuerdo de paz el año pasado, que solo pareció envalentonar a los hutíes. Son combatientes duros y pacientes —a los que Irán suministra armas, entrenamiento e inteligencia— y se asientan sobre una de las vías fluviales más estratégicas del mundo", explica.De acuerdo con el experto, los líderes hutíes parecen comprender que cuanto más involucren a Estados Unidos en el conflicto, mayor será su impacto en la economía mundial.De acuerdo con el análisis, la vulnerabilidad en las cadenas de suministro mundial quedó expuesta en marzo de 2021, cuando un carguero de bandera panameña llamado "Ever Given" quedó atascado en el Canal de Suez durante seis días, obstruyendo el paso de más de 350 buques.Paradójicamente, cuanto más dominante se ha hecho económicamente Estados Unidos, más vulnerable es a los ataques a la cadena de suministro, señala Ignatius, quien recuerda que un antecedente de esto fue el embargo petrolero árabe de 1974, que tuvo "efectos desestabilizadores persistieron durante gran parte de la década siguiente"."Hoy en día, el recurso más preciado es la información, y Estados Unidos sigue avanzando a pasos agigantados con nuevas herramientas digitales. Pero a medida que avanza la cibertecnología, también lo hacen las armas de la ciberguerra", afirma el especialista."Pero la extraña guerrita frente a las costas de Yemen —y su gran efecto potencial en el comercio mundial— es un recordatorio de lo frágil que sigue siendo la red logística. Los grandes de la economía mundial que se reúnen esta semana en Davos para su celebración anual de la globalización deberían vigilar el lejano cuello de botella de Bab el-Mandeb, donde el sistema parece realmente muy débil", concluye.

https://sputniknews.lat/20240117/naviera-japonesa-nippon-yusen-suspende-la-navegacion-por-el-mar-rojo-por-ataques-huties-1147461247.html

https://sputniknews.lat/20240116/los-ataques-de-eeuu-contra-los-huties-reviven-el-fantasma-de-la-inflacion-energetica-1147423350.html

yemen

occidente

mar rojo

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, yemen, occidente, mar rojo, seguridad, eeuu