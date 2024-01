https://sputniknews.lat/20240117/los-lideres-latinoamericanos-no-van-a-davos-porque-es-un-mecanismo-de-legitimacion-occidental-1147445030.html

Los líderes latinoamericanos no van a Davos porque es "un mecanismo de legitimación" occidental

Los líderes latinoamericanos no van a Davos porque es "un mecanismo de legitimación" occidental

La poca presencia de los líderes de América Latina en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) de Davos se debe a que es una cumbre en la que... 17.01.2024, Sputnik Mundo

A menudo considerada como la gran reunión anual del neoliberalismo, este encuentro no suele contar con la presencia de muchos países ajenos al poderío occidental porque los intereses de los países emergentes —y no se diga los más empobrecidos— no se sienten representados, analiza en entrevista con Sputnik el experto en asuntos globales, Carlos Manuel López Alvarado.Esta edición del encuentro se lleva a cabo del 15 al 19 de enero y, en el caso de Latinoamérica, solo están presentes dos mandatarios: Gustavo Petro, de Colombia, y Javier Milei, de Argentina.Asimismo, a diferencia a otras ediciones, hay otras grandes ausencias, como las de los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin; de Estados Unidos, Joe Biden; de China, Xi Jinping, entre otros. Pero la inasistencia más notoria es la de los jefes de Estado de América Latina.En este sentido, en una charla para este medio, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, apunta que esta ausencia latinoamericana responde, también, a "la complejidad que estamos viviendo en diferentes países" de la región.Al respecto, el maestro en relaciones internacionales, Alejandro Martínez Serrano, acota que las naciones y sus presidentes tienen mayor preferencia por otras actividades en lugar de Davos. Milei: el 'outsider' que aparece en SuizaTras su estrepitosa llegada a la Casa Rosada, el presidente de Argentina, Javier Milei, se estrena en las giras internacionales con su participación en el Foro Económico Mundial. En sus primeras declaraciones, el político dijo que el evento está "contaminado por la agenda socialista", en referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción adoptado en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Posteriormente, Milei aseguró que el sistema capitalista es el único "moralmente deseable" porque puede acabar con la pobreza. Además, destacó que, gracias al capitalismo, "el mundo se encuentra en su mejor momento, de mayor prosperidad, más libre y más pacífico que en cualquier momento de nuestra historia". También criticó a los gobiernos de izquierda y al concepto de justicia social, al que calificó como injusto y violento.Los expertos coinciden en que la asistencia del mandatario argentino a Davos es, primordialmente, para legitimar su Administración, especialmente en los programas aplicados en materia económica. Como prueba de ello, sostendrá reuniones con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, institución a la que el país sudamericano le debe 44.000 millones de dólares. "Si bien es cierto que recibió el respaldo electoral del pueblo argentino, necesita tener el respaldo de inversionistas y organismos financieros internacionales para que lo apoyen y pueda sacar a Argentina de la crisis en la que se encuentra", reflexiona Martínez Serrano, quien también es profesor en la UNAM y en la Universidad La Salle.Mientras tanto, Muñoz Bravo indica que las declaraciones de Milei acerca de que el evento es socialista son desafortunadas. "Es curioso que diga esto, aún cuando jefes de Estado han calificado a este foro como neoliberal. Lo que dice es una contradicción", precisa.Cancelación de Noboa y presiones de PetroEl presidente ecuatoriano Daniel Noboa se vio obligado a cancelar su participación en el Foro debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa su país a causa del crimen organizado. Por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro sí asistió, pero en días pasados su participación estuvo en duda debido a que amenazó con no viajar a Suiza si Bernardo Arévalo no asumía la presidencia de Guatemala. Al respecto, Martínez Serrano recuerda que Petro utilizó el Foro de Davos como una plataforma para dar visibilidad a sus propuestas para mejorar la economía de Colombia, como canjear la deuda por servicios ambientales para paliar el cambio climático.El peso de la inasistencia de México y BrasilLa asistencia de México al Foro ha sido poco consistente. Desde 2016 los mandatarios de ese país no van de manera presencial. Solo López Obrador acudió de forma virtual en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La última vez que se presentó una delegación oficial mexicana en el WEF fue en 2019. "La gestión del presidente López Obrador ha tenido un acento en aspectos de política interna (...), pero ha sido cuestionado por su descuido en la presencia internacional, ya que no es solo Davos (...). Son oportunidades que se han desperdiciado porque los encuentros no solo son la fotografía, es el momento de presencia ante los demás mandatarios y la cercanía para llevar a cabo algunos avances o negociaciones en temas muy específicos", puntualiza el docente de la UNAM y La Salle.Sobre el caso de Brasil, Muñoz Bravo dice que esto refleja que hay estabilidad económica en la nación encabezada por Lula da Silva. Pero existe otro tema que podría no ser tan visible: la ríspida relación con Milei, quien ha calificado al político brasileño como "comunista con el que no trataría".La ausencia de Lula tiene que ver con "el hecho de que no desea reunirse ni estar presente en un Foro en el que tenga que compartir con el presidente argentino, básicamente por las críticas que en su momento Milei hizo sobre Lula", quien en sus mandatos previos había asistido a Davos, destaca.En tanto, López Alvarado estima que se debe a que Brasil ha tenido mayor cabida en otra clase de encuentros internacionales, como el bloque de los BRICS.

