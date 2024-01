https://sputniknews.lat/20240117/el-foro-de-davos-la-oportunidad-que-busca-milei-para-presentarse-ante-occidente-1147451111.html

El Foro de Davos, la oportunidad que busca Milei para "presentarse ante Occidente"

El presidente argentino participa en el Foro Económico Mundial en Suiza con el acercamiento a los países de la OCDE como uno de sus objetivos, dijo a Sputnik... 17.01.2024, Sputnik Mundo

Javier Milei utilizará al Foro de Davos como una oportunidad para acercarse a Occidente y a "los intereses del capital global" tal como prioriza su política exterior, afirma Echaide, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). También subraya que el Foro Económico Mundial, que se realiza anualmente en la ciudad suiza de Davos, y al que eligió Milei como su primer viaje oficial al exterior, "ha sido el lugar de reunión del neoliberalismo en los últimos treinta años".En ese sentido, el analista consideró que, tras la decisión de no incorporarse a los BRICS a partir de enero de 2024, Milei tiene una oportunidad de acercarse a los países integrantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), otro de los horizontes geopolíticos que el libertario se plantea.Echaide recordó además que fueron pocos los mandatarios del mundo que asistieron a la asunción de Milei el 10 de diciembre de 2023, por lo que su participación en el encuentro internacional que reúne a mandatarios y grandes empresarios también servirá como una "presentación hacia Occidente", campo geopolítico al que el mandatario argentino apunta."Hasta ahora Milei no ha tenido una presentación en sociedad en lo que es el mundo de las relaciones internacionales y este puede ser un foro como para hacer esa presentación", explicó.A pesar de eso, Echaide no considera que el presidente argentino se convierta en el protagonista de la cita, incluso a pesar de presentarse reiteradamente como el primer presidente libertario en el mundo. "Creo que más que protagonismo, Milei va a ser una curiosidad dentro de ese centro de negociaciones y conversaciones", especuló.Es que, aunque el presidente argentino no sea el centro del discurso, su carácter de presidente libertario si hace que el futuro económico de Argentina se vuelva "interesante entre comillas" para los grandes actores económicos internacionales. "Va a ser un experimento de cómo puede funcionar un plan libertario en una economía importante dentro de América Latina y en el concierto internacional", sintetizó.¿Más a la derecha que el Foro de Davos?Milei, incluso, se mostró desafiante en relación a los demás participantes del foro, asegurando que su objetivo es "plantar las ideas de la Libertad en un foro que está contaminado con la agenda socialista 2030 que solo traerá miseria al mundo", durante una declaración previa al foro.Intentando explicar las aseveraciones del mandatario, Echaide recordó la afiliación de Milei a la Escuela Austríaca de pensamiento económico, que "están más corridas a la derecha que la de la Escuela de Chicago, la predominante en lo que se conoce como el neoliberalismo". Aun así, apuntó que el presidente argentino ya ha tenido en el pasado "definiciones erráticas" sobre el contexto político, como cuando "definió al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) como socialista".Para Echaide, esa característica deja a Milei con "muy poco margen de negociación y tolerancia para cualquier corrimiento de esa dogmática" y puede generarle problemas a su Gobierno. "El único límite que ha tenido es la realidad, como se ha visto en los vaivenes con respecto a China, debiendo corregir esa relación por los negocios que Argentina tiene con China", afirmó.De todos modos, Echaide sostuvo que la agenda de la "libertad" que Milei pretende instalar en Davos "es algo que no tiene nada de novedoso", ya que los participantes del foro centran sus esfuerzos en la negociación y el cierre de tratados de libre comercio y tratados de inversiones, fórmulas que llevan décadas aplicándose en el comercio internacional.El experto argentino mencionó, de hecho, que uno de los puntos que Milei lleva en su agenda es la consolidación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo similar entre el Mercosur y Singapur y tratado de inversiones que, lejos de ser parte de una agenda disruptiva del libertario, son parte de "parámetros muy estándar de la agenda neoliberal".

