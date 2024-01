https://sputniknews.lat/20240110/a-un-mes-de-su-asuncion-javier-milei-empezo-a-cumplir-con-sus-promesas-de-campana-1147257354.html

A un mes de su asunción: ¿Javier Milei empezó a cumplir con sus promesas de campaña?

A un mes de su asunción: ¿Javier Milei empezó a cumplir con sus promesas de campaña?

El novel presidente argentino desplegó un abanico de iniciativas tan amplio como controversial. Sin embargo, el norte de su Gobierno aún no termina de... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T14:03+0000

2024-01-10T14:03+0000

2024-01-10T14:03+0000

américa latina

argentina

gobierno de argentina

política

javier milei

china

brasil

brics

bcra

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0a/1146450682_0:0:2263:1273_1920x0_80_0_0_f25a4826dc414b4d61394e77ed86d3eb.jpg

Cuando Javier Milei fue electo presidente, entre los analistas resonaba una idea a modo de mantra: "nadie podrá decir que no dijo lo que iba a hacer". La campaña centrada en la urgencia de un ajuste para la posterior dolarización de la economía exhibía una honestidad brutal por parte del entonces candidato. Sin embargo, a un mes de su asunción, el cumplimiento de ciertas promesas aún luce borroso.Desde su llegada al poder, el 10 de diciembre de 2023, el flamante mandatario desplegó un amplio paquete de iniciativas. Algunas, como la devaluación de la moneda, ya eran descontadas desde su misma asunción. Otras, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado y la ley ómnibus enviada al Congreso —qué sumadas prevén más de 1.000 iniciativas legislativas—, sacudieron el tablero político y comenzaron a organizar los alineamientos del resto de los actores.Lo cierto es que banderas que parecían irrenunciables como el cierre del Banco Central (BCRA), la eliminación masiva de impuestos y la interrupción de las relaciones con potencias como China y Brasil aún son de incierto devenir.Dolarización y eliminación del Banco CentralSi durante el grueso de la campaña electoral Milei prometió que el BCRA quedaría bajo la conducción del economista y gurú de la dolarización Emilio Ocampo —quien además iba a ser el último en el cargo dado que la institución sería eliminada—, el mandatario rápidamente se desdijo.A días de asumir, el presidente electo confirmó en el cargo a Santiago Bausili, hombre de confianza del designado ministro de Economía, Luis Caputo. En su primera declaración pública, Bausili echó por tierra la idea de eliminar la entidad monetaria. "Mientras yo esté ahí, no cierra el Banco Central", declaró en medios locales.Si bien Milei expresó públicamente que la dolarización y el cierre del BCRA eran objetivos de mediano plazo y no de inmediata concreción, las palabras de su funcionario sembraron las primeras dudas en torno al programa de gobierno. Días después, el ministro Caputo aclaró públicamente que "no se han perdido esas banderas" alzadas durante la campaña por el actual jefe de Estado."Probablemente, la promesa de dolarizar la economía quede incumplida, porque puede convertirse más en un problema que en una solución. La mayoría de los economistas se oponen a la propuesta, e incluso el propio FMI considera que no es la alternativa más conveniente", dijo a Sputnik Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.Considerando el plano de gobernabilidad del oficialismo, en franca minoría parlamentaria y sin gobernadores propios a cargo de las provincias del interior, Romero remarcó que no están dadas las condiciones requeridas para tan drásticas medidas."Una cosa es el descontento con el 200% de inflación, pero otro la defensa a ultranza de cerrar el Banco Central o eliminar la moneda. Son iniciativas propias del pensamiento anarcocapitalista que ni siquiera tienen consenso entre los especialistas", destacó.Embestida contra la 'casta política'Si la dolarización tocaba una fibra sensible, pero polémica, incluso ante la acuciante crisis y el urgente reclamo por la estabilidad macroeconómica que ella despierta, otra consigna de su campaña revistió un peso determinante, al plantear una polarización en términos absolutamente beneficiosos para el libertario: la idea de la casta política enfrentada a los argentinos de bien.La disposición del primer discurso presidencial sintetizó toda la carga simbólica de la consigna de Milei: de espaldas al Congreso donde se posesionó —y a los políticos—, mirando a los ojos al público congregado para la asunción. Aquel acto auguraba que la apuesta contra "los privilegios" lucía irrenunciable.Durante la campaña electoral, el leitmotiv de La Libertad Avanza se sintetizaba en la idea de que "el ajuste lo pague la casta". Sin embargo, Milei en su primera alocución como mandatario advirtió que sus primeros meses en el poder serían complejos económicamente: "Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo de los últimos 10 años. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", pronunció.Si bien el jefe de Estado había hecho recurrente su idea de una drástica eliminación de la carga tributaria, esta se expande en las iniciativas legislativas enviadas al Congreso. El caso más paradigmático es el de la reinstalación del impuesto a las ganancias para los asalariados de mayor poder adquisitivo, política progresiva en lo político, eliminada durante los últimos meses de Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023)."Hay cosas que conviene decir para ganar una elección, pero no para gobernar. La idea de que el ajuste lo pague 'la casta' es más bien un eslogan vacío que supo seducir a quienes se hallaban enojados con la dirigencia política, pero Milei bien sabe que el gasto de la política es ínfimo en el déficit fiscal", apuntó Romero.Ruptura con los BRICSNi bien Argentina fue invitada a formar parte de los BRICS —el bloque originalmente integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica—, en plena campaña electoral, Milei confirmó que bajo su presidencia el país no se adheriría a la alianza estratégica. El 29 de diciembre de 2023, días antes de la formalización de las nuevas adhesiones, el presidente ratificó a los mandatarios de estos países que no aceptaría la propuesta.A pesar de la escalada en la tensión con dos de los integrantes del bloque, Brasil y China —los dos principales socios comerciales de Argentina, a cuyos presidentes Milei tildó de comunistas—, Romero consideró que la moderación en el posicionamiento resulta inevitable. "Probablemente, la política exterior del Gobierno quede lejos de lo anunciado durante la campaña. Es prácticamente imposible cortar relaciones con China, Rusia o Brasil", apuntó.Según el experto, "eventualmente el oficialismo va a caer en la cuenta de que la política exterior debe estar guiada por los intereses estratégicos del país y no por la afinidad entre sus líderes. Lentamente, se va a imponer una diplomacia más racional, aunque probablemente no menos ideológica, manteniendo la simpatía hacia Estados Unidos".Margen de acciónIndependientemente de las preferencias del Poder Ejecutivo, el partido de Gobierno deberá afrontar los límites planteados por su minoría parlamentaria, con apenas 38 de 257 diputados y siete de 72 senadores. Según Romero, "la realidad impone sus condiciones. La pregunta es durante cuánto tiempo el oficialismo va a continuar actuando en modo de campaña".Si bien Milei aclaró públicamente que está dispuesto a "aceptar sugerencias", pero de ningún modo a "negociar nada", el consultor matizó dicho posicionamiento. "El Gobierno está decidido a decir que no va a negociar, pero no a no hacerlo. Creo que asocia a esa palabra la idea de la casta y a los acuerdos por debajo de la mesa"."El interrogante central es cómo va a hacer para gobernar: ¿qué margen tiene Milei para poder convalidar todas estas decisiones que tomó? ¿Cuánto de todo lo que busca va a quedar en pie?", sintetizó el entrevistado.

https://sputniknews.lat/20240108/el-nuevo-reto-de-argentina-esta-en-eeuu-vale-16000-millones-y-no-tiene-para-pagarlo-1147219273.html

https://sputniknews.lat/20240108/los-gobernadores-del-sur-de-argentina-se-unieron-para-desafiar-el-megaproyecto-legislativo-de-milei-1147175609.html

https://sputniknews.lat/20240108/primer-mes-de-milei-busca-evitar-la-discusion-y-beneficiar-a-las-corporaciones-1147221349.html

https://sputniknews.lat/20240106/la-vida-sigue-como-seran-los-brics-en-2024-sin-argentina-1147180472.html

argentina

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, gobierno de argentina, política, javier milei, china, brasil, brics, bcra, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, congreso de argentina