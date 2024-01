https://sputniknews.lat/20240104/perdimos-una-oportunidad-muy-valiosa-cuanto-le-costara-a-argentina-su-rechazo-a-los-brics-1147105689.html

"Perdimos una oportunidad muy valiosa": ¿cuánto le costará a Argentina su rechazo a los BRICS?

"Perdimos una oportunidad muy valiosa": ¿cuánto le costará a Argentina su rechazo a los BRICS?

La negativa del presidente Javier Milei a la invitación formal para integrar el bloque abre interrogantes en torno a los efectos de la decisión, que echa por... 04.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-04T01:47+0000

2024-01-04T01:47+0000

2024-01-04T01:47+0000

economía

argentina

gobierno de argentina

política

javier milei

sergio cesarín

china

brics

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/11/1142740433_171:593:2758:2048_1920x0_80_0_0_fff039d379c4ae0ba127ce4ff4893cdc.jpg

Tal como prometió durante la campaña presidencial, Milei oficializó la decisión de no ingresar a los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), tras la invitación formal que había recibido el país durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). Expertos en geopolítica advirtieron sobre las consecuencias prácticas de la renuncia a integrar el estratégico bloque de países emergentes."Lo central es que Argentina no está pensando en un plan alternativo: renuncia a los BRICS sin una alternativa mejor. Es una mala decisión de la cual no se obtiene nada a cambio", añadió.Según el especialista, la razón del alejamiento de Buenos Aires de la alianza, dentro de la que se hallan sus dos principales socios comerciales, China y Brasil —país este último cuyo presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, desempeñó un papel clave para que se concretara la invitación—, reviste un carácter más dogmático que pragmático."Los motivos son claramente ideológicos: responden al alineamiento irrestricto con Estados Unidos, y esto va a tener consecuencias", apuntó el investigador.La centralidad del componente ideológico es compartida entre los estudiosos de la geopolítica. Milei "ha considerado un nuevo alineamiento en política exterior —o lo ha reforzado— más occidental, eurocéntrico", apuntó en diálogo con Sputnik el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Sergio Cesarín.El también docente de la Universidad Tres de Febrero consideró que "la línea de política exterior y la reorientación que ha tenido este Gobierno hacían esperable que esta decisión se tomara".La sensible relación con ChinaUna de las principales incógnitas a despejar orbita en torno al vínculo bilateral con Pekín, el segundo socio comercial del país sudamericano. Tras sucesivos exabruptos de Milei contra el Gobierno de China durante la campaña presidencial —el actual mandatario argentino declaró que no haría negocios con "comunistas", por ejemplo—, el gigante asiático decidió suspender el nuevo tramo del swap —intercambio de monedas—, equivalente a 6.500 millones de dólares.En este mar de incertidumbre, el futuro del intercambio inquieta más a Buenos Aires. "Milei ha declarado que tiene la intención de seguir comerciando con Pekín sin que esta decisión afecte al vínculo bilateral, pero el costo de oportunidad es altísimo: pretender que la ruptura con los BRICS no va a tener efectos económicos es muy errado", advirtió ante Sputnik el analista internacional Sebastián Schulz.En este punto, los diagnósticos son disímiles. Cesarín consideró que en términos comerciales "no puede haber grandes saltos ni grandes desviaciones, precisamente porque China es uno de los principales socios e inversores externos. Hay todo un andamiaje contractual importante preexistente que no puede ser violentado, violado, destruido, soslayado por el Gobierno".Según el docente, el peso del gigante asiático en la arquitectura económica internacional restringe las posibilidades de un alejamiento como el que —originalmente— profesaba el ahora presidente argentino. "China es una potencia financiera y es una voz muy importante en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros a los que periódicamente podemos recurrir", aseveró.Cuestión de tiemposUno de los ejes centrales para comprender la discusión pública que despertó el rechazo a la inclusión en el bloque consiste en el timing de la decisión tomada por el ejecutivo actual. Tras años de gestiones, la invitación a incorporarse al BRICS extendida a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos parece haber constituido una ventana de oportunidad ideal para el ingreso de Argentina."La oportunidad era ahora, justamente porque varios países estaban por ser admitidos para ingresar. No sabemos en qué momento volverá a abrirse el bloque", sostuvo Venturino.Según el especialista, "en esta etapa de ampliación del BRICS, Argentina tiene una posibilidad muy valiosa de comerciar en términos estratégicos con países que tienen un enorme peso, no solo en términos demográficos, sino por lo que representan en el comercio mundial. Esa oportunidad se vio amputada por la decisión del presidente".

https://sputniknews.lat/20231201/quedar-fuera-de-los-brics-deja-a-argentina-lejos-del-bloque-comercial-mas-grande-del-mundo-1146187258.html

https://sputniknews.lat/20231222/la-pelota-esta-en-la-cancha-de-argentina-china-frena-su-apoyo-a-la-espera-de-gestos-de-milei-1146798288.html

https://sputniknews.lat/20231212/la-cancilleria-china-milei-asegura-a-pekin-que-desarrollara-las-relaciones-con-el-gigante-asiatico-1146487137.html

argentina

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, gobierno de argentina, política, javier milei, sergio cesarín, china, brics, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, relaciones internacionales, relaciones comerciales, relaciones económicas