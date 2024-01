https://sputniknews.lat/20240106/la-vida-sigue-como-seran-los-brics-en-2024-sin-argentina-1147180472.html

"La vida sigue": ¿cómo serán los BRICS en 2024 sin Argentina?

Algunos medios argentinos interpretaron la negativa de Milei a participar en los BRICS como una forma del Gobierno de hacer frente a la grave crisis económica... 06.01.2024

A fines de 2023, cuando Javier Milei aún era candidato presidencial, ya había manifestado que Argentina no formaría parte de los BRICS porque el país, en sus palabras, debía alinearse con Estados Unidos e Israel, y no con lo que él llamaba países "comunistas", aludiendo en este momento a China y Brasil.Aunque esta retórica, con un matiz de discurso anticomunista, solo pretendía agradar a su base electoral, en realidad el rechazo de Milei a participar en el grupo no alterará el desarrollo futuro del bloque. Además, su decisión no ha sorprendido a Brasil.La canciller argentina, Diana Mondino, ya anunció en noviembre que Argentina no se incorporaría al BRICS, según una invitación cursada durante la XV Cumbre de los BRICS en Sudáfrica.Para Milei, el deseo de Argentina de participar en el grupo era en realidad un deseo de la Administración de Alberto Fernández, ya que el actual presidente llegó al poder con la intención de establecer un nuevo principio de integración internacional de Buenos Aires, deshaciendo la política de su predecesor. Con su rechazo a los BRICS, Milei puso en práctica una de sus promesas electorales de desvincular a Argentina de las iniciativas multilaterales.Argentina sufre una crisis financiera muy grave, que probablemente requerirá nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una institución que los BRICS pretenden reformar para dar más voz a las potencias económicas emergentes del sistema.No es sorprendente que, debido a la incapacidad de las instituciones occidentales (como el FMI y el Banco Mundial) para dar cabida a los intereses de los países del sur global, el grupo lanzara en 2015 su propio banco de desarrollo (el Nuevo Banco de Desarrollo o NDB por sus siglas en inglés), con sede en Shanghái, para financiar proyectos de infraestructuras sostenibles en todo el mundo.Apostar por la cooperación con el NDB, como hace Uruguay, no parece ser del interés de la Argentina de Milei, que optó por liberar esfuerzos políticos para concentrarse en tratar de resolver sus problemas domésticos.Además, cabe mencionar que el proyecto de integración internacional de Buenos Aires no es un proyecto que coincida con el de los BRICS. Milei declaró que pretende formalizar una relación más estrecha con Estados Unidos y Occidente en general, mientras que los BRICS son, en algunos aspectos, un grupo que se opone a algunos de los privilegios de los países occidentales en el sistema internacional.Esto explica también por qué Milei calificó de "inoportuna" la adhesión de Argentina a los BRICS. Milei también pretende dolarizar la economía del país, mientras que el grupo, por su parte, apuesta por reducir el papel del dólar en el sistema internacional.En cualquier caso, para los BRICS, la no incorporación del país sudamericano al grupo supone una pérdida relativa en un aspecto concreto. Sin Argentina, la segunda economía del subcontinente, el bloque pierde la oportunidad de aumentar su influencia y presencia en la región.La decisión de Milei no debería influir para que otros miembros del grupo se replanteen su permanencia en los BRICS, como es el caso de Brasil, que es uno de los núcleos y motores de la iniciativa. Incluso en la hipótesis de una transición de poder en Brasilia hacia un gobierno más nacionalista y derechista, parece poco probable que Brasil abandone los BRICS.La idea de una posible retirada brasileña de los BRICS fue discutida y mencionada durante el anterior Gobierno de Jair Bolsonaro, por ejemplo en algunos artículos del excanciller Ernesto Araújo, pero no se materializó como se pretendía.Araújo consideró que el grupo no interesaba a Brasil como proyecto político porque representaba, entre otras cosas, una plataforma para disputar los privilegios de Occidente en las relaciones internacionales. Sin embargo, el Brasil de Bolsonaro acogió una cumbre de los BRICS en el país en 2019, dejando claro que, a pesar de las predilecciones del anterior presidente y su equipo, el país seguía manteniendo relaciones con la agrupación.La próxima reunión de los BRICS —ampliada con la inclusión de Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán— tendrá lugar en la ciudad rusa de Kazán. Con estos nuevos actores, especialmente de Oriente Medio, el grupo controla en la actualidad casi la mitad de los recursos energéticos mundiales, sobre todo petróleo y gas natural.Cabe recordar que uno de los miembros fundadores del grupo era Rusia, segundo productor mundial de gas natural y petróleo, y que a partir de 2024 incluirá también a otros países importantes del segmento, como Irán y Arabia Saudita. En este caso, los BRICS aumentan su poder y su peso geoeconómico en el mundo, para disgusto del G7.Otra cuestión que influirá en el futuro del grupo se refiere al proyecto común de comerciar en monedas locales, lo que reducirá gradualmente el papel internacional del dólar, un verdadero golpe a la hegemonía de Estados Unidos en las relaciones internacionales.Tras la Segunda Guerra Mundial, países como Arabia Saudita, por ejemplo, acordaron vender petróleo a cambio de dólares, generando lo que más tarde se conoció como los petrodólares.Actualmente, Arabia Saudita negoció con China la venta de petróleo a cambio de yuanes y otras monedas alternativas, lo que convierte a los BRICS en un grupo clave en el proceso de desdolarización de la economía mundial. Los tiempos cambian. Por eso, cuando la Argentina de Milei propone dolarizar la economía del país, en realidad se está moviendo en dirección contraria a la mayoría mundial.Entonces, ¿cómo será los BRICS en 2024 sin la adhesión de Argentina? La respuesta es sencilla: los BRICS seguirán funcionando bien, gracias.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

