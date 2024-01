https://sputniknews.lat/20240117/milei-defiende-al-capitalismo-como-unica-herramienta-contra-la-pobreza-1147469597.html

Milei defiende al capitalismo como "única herramienta" contra la pobreza

Milei añadió que el capitalismo es el único sistema "moralmente deseable" para eliminar la pobreza del mundo y afirmó que generó "una explosión de riqueza" desde que se adoptó."Gracias al capitalismo, el mundo se encuentra en su mejor momento, de mayor prosperidad, más libre y más pacífico que en cualquier momento de nuestra historia", agregó el mandatario.Criticó a las izquierdas y a la idea de justicia social, a la que calificó de "injusta" y "violenta"."La justicia social no solo no es justa, sino que no aporta al bienestar general. Es injusta porque es violenta y se financia con impuestos, que se cobran de manera coactiva. El Estado se financia por la coacción. A mayor carga impositiva, mayor coacción", proclamó.El Estado "no es la solución, es el problema"Además, Milei, aseguró que los empresarios son "héroes" y los instó a no ceder al avance del Estado.Agregó que el empresario "exitoso" es un "benefactor social, que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general"."Occidente está en peligro" a causa del socialismoJavier Milei también subrayó que "Occidente está en peligro" porque se encuentra cooptado por una visión socialista que conduce a la pobreza.El presidente argentino agregó que los defensores del socialismo "se vieron forzados a cambiar su agenda", dejando atrás la lucha de clases para suplantarla "por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y el crecimiento económico". Milei puso como ejemplo a la "pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer"."El liberalismo ya establece la igualdad entre los sexos (…) En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico", consideró.Añadió que "otro de los conflictos" planteados por los socialistas es el del hombre contra la naturaleza.Milei, defensor del libertarismo y férreo opositor al Estado, asumió la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre. Su participación en el Foro Económico Mundial de Davos supone su primera actividad internacional como jefe de Estado argentino.Actualmente, el Congreso de su país debate un decreto que supone la desregulación total de la economía, e incluye la privatización de varias empresas estatales.

argentina

