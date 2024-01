https://sputniknews.lat/20240117/de-la-fiesta-electoral-a-los-tribunales-trump-enfrenta-otro-juicio-por-difamacion--1147459893.html

De la fiesta electoral a los tribunales: Trump enfrenta otro juicio por difamación

Un día después de arrasar en las primarias republicanas en el estado de Iowa, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este 16 de enero en... 17.01.2024, Sputnik Mundo

El aspirante a la Casa Blanca se mantuvo en silencio durante la audiencia, en la que se definió cómo se integrará el jurado, pero más tarde, en un mitin político en el estado de New Hampshire –donde se celebrarán elecciones primarias el próximo 23 de enero– aseguró que el juicio formaba parte de una "cacería de brujas" orquestada por la Administración Biden.El abogado de Carroll, Shawn Crowley, dijo al jurado que los ataques de Trump a su clienta cuando el republicano fue presidente "desataron a los seguidores [de Trump]" y provocaron que ella recibiera amenazas.El abogado argumentó que las reparaciones de los daños hechos a Carroll "deberían ser significativos, muy significativos".Según la prensa local, Carroll busca hasta 10 millones de dólares como reparación por los supuestos daños causados por el expresidente.En tanto, la abogada de Trump, Alina Habba, argumentó que la reputación de Carroll no fue dañada por Trump y que, al contrario, su carrera prosperó desde que dio a conocer las acusaciones de agresión sexual. Habba dijo al jurado que recordara que este caso es sobre "difamación" y acusó a Carroll, de 80 años, de haber esperado el momento oportuno para compartir públicamente su historia y, de ese modo, maximizar la cobertura.Carroll tiene previsto testificar el 17 de julio en el juicio, que se espera que dure unos días. Los abogados de Trump también han indicado que el exmandatario planea testificar.¿Cuál es el pleito?En 2019, Carroll acusó a Trump de haberla intentado violar en 1996 en un camerino de una tienda de lujo en Nueva York. Trump rechazó las acusaciones como falsas y dijo que nunca conoció a la escritora y periodista.Más tarde ese mismo año, Carroll presentó otra demanda contra Trump, acusándolo de dañar su reputación y su carrera al llamarla mentirosa. El primer juicio tuvo lugar en 2023.En mayo, un jurado declaró a Trump responsable de agresión basándose en las acusaciones de Carroll y le condenó a pagar 2 millones de dólares por daños y perjuicios. Dictaminó que Carroll no fue violada, sino "abusada sexualmente". El jurado también declaró a Trump responsable de difamación y le condenó a pagar 3 millones de dólares por daños y perjuicios por haber rechazado públicamente las acusaciones.Al día siguiente de la decisión del jurado, Trump señaló que el jurado había determinado que no violó a Carroll y reiteró que "no le hizo nada más".Poco después, Carroll modificó su demanda original para solicitar una indemnización adicional, citando las nuevas declaraciones de Trump.Este no es el único juicio que enfrenta el expresidente, quien también está acusado de fraude fiscal y de intentar interferir en los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió su reelección frente al actual presidente Joe Biden.Es posible que una parte sustancial de estos procesos judiciales se lleven a cabo en medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidencial de noviembre próximo.

