Irán planea participar como tercera parte en demanda de Sudáfrica contra Israel en la CIJ

Irán planea participar como tercera parte en demanda de Sudáfrica contra Israel en la CIJ

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

2024-01-17T14:42+0000

El vicepresidente agregó que Irán no presentó su demanda de forma independiente, ya que esto "significaría reconocer a Israel como un Estado". La CIJ celebró, los días 11 y 12 de enero, audiencias sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel, acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. En su discurso, Sudáfrica pidió al tribunal que obligue a Israel a detener la operación militar en el enclave palestino, garantizar que sus habitantes tengan acceso a alimentos, agua y ayuda humanitaria, y a no impedir el acceso de las misiones internacionales a Gaza. La parte sudafricana también solicitó a la Corte que ordene a Israel abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación y complicar el procedimiento. Israel participó en el proceso, aunque no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU y hasta ahora ha ignorado sus procedimientos o decisiones. Según Israel, la demanda sudafricana es una explotación de la Corte y carece de pruebas, mientras Pretoria "colabora con el grupo terrorista, que aboga por destruir el Estado de Israel". El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de capturar a unos 240 rehenes.En respuesta, Israel le declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, además de imponer un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por su sigla en lengua inglesa), más de 23.000 palestinos, de los que el 70% son mujeres y niños, han sido asesinados.Además, se contabilizan 57.000 heridos y al menos 7.000 desaparecidos, que podrían estar debajo de los escombros en el enclave palestino debido a los bombardeos incesantes de Tel Aviv."Pronto, muchas más morirán por las consecuencias del asedio impuesto. Se avecina una hambruna, exacerbada por el acceso restringido de suministros. Existe una combinación letal de desnutrición y enfermedad", advirtió el organismo defensor del pueblo palestino.

