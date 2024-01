https://sputniknews.lat/20240117/no-les-importa-moscu-acusa-a-eeuu-y-el-reino-unido-de-descuidar-la-vida-de-civiles-en-yemen-1147461068.html

"No les importa": Moscú acusa a EEUU y el Reino Unido de descuidar la vida de civiles en Yemen

internacional

rusia

maría zajárova

yemen

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

"[Los países occidentales] están acostumbrados a bombardear cuando lo creen necesario cualquier objetivo: militar, civil, social. No les importa. No les importa quién está en cada lado de la historia, si hay civiles allí, cuántas mujeres, niños, ancianos hay. No les importa en absoluto y siempre fue así históricamente", declaró María Zajárova.La vocera de la Cancillería rusa agregó que esto sucede porque los representantes de Occidente saben que "quemarán cualquier libro de historia, demolerán cualquier monumento, y construirán un monumento falso, escribirán un libro de texto falso".En la noche del 11 al 12 de enero, EEUU y el Reino Unido lanzaron una oleada de ataques contra objetivos hutíes en cuatro gobernaciones de Yemen. Los ataques, que contaron con el apoyo de Australia, Canadá, los Países Bajos y Bahréin, fueron dirigidos contra puestos de mando, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa aérea y causaron al menos cinco muertos y seis heridos en las filas hutíes.En la noche siguiente, EEUU llevó a cabo un segundo ataque a Yemen, esta vez contra la base aérea Al Dailami. Altos cargos de Ansarolá sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar barcos vinculados a Israel mientras duran las hostilidades en Gaza.Desde Yemen condenaron los ataques anglo-estadounidenses. Mohammed Ali Houthi, miembro del consejo político del movimiento rebelde Ansarolá (hutíes), que gobiernan en el norte de Yemen, calificó los bombardeos de "barbarie terrorista" y "una agresión deliberada sin fundamentos".

yemen

